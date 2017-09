Cobos: "Los cambios fueron importantes, nos dieron más frescura"

Julio Cobos, el entrenador de la Balompédica, valoró el esfuerzo y el trabajo de sus jugadores y se quedó con los tres puntos que relanzan a su equipo en la zona noble del grupo IV de Segunda B.

"El partido no fue todo lo bueno que yo esperaba", intervino. "No hubo buena circulación de balón. Queríamos cansarles y sacar provecho del esfuerzo que hicieron el pasado miércoles, pero nos contagiamos del juego de ellos y no lo hicimos bien en la primera parte", confesó.

"En la segunda parte estuvimos más frescos, más enteros, y es cierto que los cambios fueron muy importantes, dieron un buen nivel y estoy muy contento", subrayó Cobos.

Preguntado por Wilson Cuero, el técnico dijo que "lo está haciendo perfecto, nos está dando mucho" y volvió a resaltar la labor del bloque. "El juego pausado de la primera parte no estaba previsto. No llevamos el balón donde habíamos trabajado, pero defensivamente es cierto que estamos muy bien. Me gusta el resultado y me gusta la segunda parte y estoy satisfecho con el rendimiento de todos".