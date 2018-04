Cobos: "La Balona formará parte de mi vida para siempre"

Serio, muy serio, convencido de que hubiese sacado a la Balompédica del atolladero en que se ha metido, pero dando las gracias. Con el finiquito en una mano y sus pertenencias en otra. Así se marchó ayer del Municipal de La Línea Julio Cobos, que ponía fin a 503 días como entrenador de la escuadra albinegra. El técnico extremeño abandona el club convencido de que el equipo de La Línea evitará el descenso y dejando muy claro un mensaje: "La Balona formará parte de mi vida para siempre".

"Es evidente que se trata de un trago amargo, porque no es la forma en que quería marcharme, a mí me gusta terminar todo lo que empiezo, pero desafortunadamente no ha podido ser", explicó a Europa Sur momentos antes de emprender viaje de regreso a Extremadura.

A los jugadores ya les he dicho que van a lograr el objetivo, porque hay calidad y porque se lo merecen"

"Cuando me despedí de los jugadores ya les dije que estoy convencido de que van a conseguir el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, porque hay calidad suficiente y porque no se lo merecen", sostuvo. "Toda la temporada hemos estado entre los diez primeros y siempre más cerca de los puestos de arriba que de la zona de abajo y no sería justo".

Cobos asegura que después de conocer la decisión de la directiva no se ha arrepentido de ninguna de las decisiones que ha ido tomando. "No suelo mirar mucho para atrás en ese sentido, porque en el fútbol las cosas hay que solucionarlas en el momento y pensar yo iba a hacer... no, las cosas hay que hacerlas cuando toca".

"Siempre actué según mi pensamiento y siempre creí que hacía lo mejor para el equipo", recalcó. "No soy ningún loco, no voy a tirar piedras contra mi propio tejado y siempre traté de hacer lo mejor posible para el grupo, aunque es evidente que a veces me pude confundir".

Cobos responde con un significativo "no, no, no" a la pregunta de si se ha sentido traicionado por alguien.

"En ese sentido creo que todos los jugadores, toda la gente que ha trabajado conmigo día a día... es evidente que el futbolista que no juega no va a estar al cien por cien contigo pero es lógico y lo sabemos todos, no solo yo porque haya estado ahí, como ahora están ellos", abundó.

"Pero de verdad que todo el mundo se ha entregado y como ya dije el otro día en rueda de prensa los primeros que sufren son los propios futbolistas y lo he palpado después de cada uno de los partidos en los que no nos han acompañado los resultados", continuó. "No tengo nada que achacarles, no hay ningún problema".

El míster hace dos balances de su paso por la Balona "porque son dos temporadas diferentes".

De la pasada recuerda que llegó "para salvar al equipo y lo conseguimos creo que de forma muy brillante, jugando muy bien al fútbol".

"Esta temporada creo que el fútbol no ha sido justo con nosotros, durante toda la temporada hemos estado entre los diez primeros, más cerca de la zona alta que de abajo, pero en este tramo final no hemos hecho buenos resultados, hicimos algún partido malo pero creo que la afición ha disfrutado de muy buenos partidos durante la temporada", recuerda.

"En mi opinión nos hicieron mucho daño dos partidos, los de los empates al final con El Ejido y la UD Melilla y si a eso unimos lesiones en estos momentos de jugadores claves se ha producido que no hayamos estado al nivel que veníamos estando pero si al final se consigue la salvación habrá sido una temporada muy vibrante para todos, que se ha estropeado en el tramo final".

Cobos no quiso narcharse sin antes "agradecer a los jugadores, a Alfredo Gallardo que se acordase de mí en su momento y me diese la oportunidad de entrenar aquí".

"Ese agradecimiento lo quiero hacer extensivo a toda la gente que ha hecho más fácil el día a día, desde Pepe [el masajista], Calmante [Rafael Larios], Pipi [Manolo Valenzuela]... todos y por supuesto a mi cuerpo técnico y la afición", acabó. "Después de este último partido evidentemente al final se enfadaron, pero hasta ese día durante todo el partido estuvieron con el equipo y eso es de agradecer".