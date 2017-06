Ciudad de La Línea: cambio de planes

La resurrección del trofeo Ciudad de La Línea no será con un encuentro entre la Real Balompédica y el Newcastle, del que el equipo albinegro tomó sus colores, como habia anunciado este periódico. El técnico de los británicos, el exmadridista Rafa Benítez, ha impuesto su decisión de no viajar para enfrentarse a un equipo de Segunda B y la directiva albinegra trabaja de manera intensa para poder anunciar en las próximas horas un cartel diferente. La intención de los mandatarios linenses es la competición incluya a la propia Balompédica y en este momento no se descarta ninguna posibilidad, que incluye un hipotético triangular.

El Balona-Newcastle se fue al limbo. El equipo al que la Balompédica le debe sus significados colores y que no hace tanto estuvo a punto de llevar a cabo una importante inversión en la Ciudad Deportiva de La Línea ha dejado que prevalezca la decisión de su manager deportivo, Rafa Benítez, que después del ascenso ha estrechado mucho la pretemporada, ya que la competición arranca mucho antes que en España.

A pesar de eso los dirigentes balonos siguen con la idea de hacer renacer el trofeo que lleva el nombre de la ciudad ("sí o sí", dijo el vicepresidente Mateo Martín en dos ocasiones) y ahora hay tres frentes abiertos, al menos dos de ellos de equipos extranjeros.

En espera de que exista una decisión definitiva, la Balona no descarta ningún formato, pero el club quiere que el equipo de Julio Cobos esté presente en el césped para lo que será un acontecimiento histórico.

La respuesta de público que tuvo el torneo jugado el pasado tres de enero en el Municipal con la presencia del Inter de Milán anima a los organizadores a contar con el equipo de casa.

Asimismo, los hombres que encabeza Alfredo Gallardo están a la espera de que el Real Betis confirme la fecha del encuentro amistoso que tiene previsto jugar en el Municipal, porque de ello va a depender el arranque de la pretemporada de los balonos.