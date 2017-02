Chiuso per Champions. Hacia las seis de la tarde de hoy una tienda detrás de otra irán cerrando en Nápoles: el que no ha podido viajar a España, quiere estar pronto en casa para no perderse el partido ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Nápoles no vivía un partido tan grande desde los tiempos de Diego Armando Maradona. El legendario ex futbolista argentino, que lideró al club a los mayores éxitos de su historia, estará hoy en el estadio Santiago Bernabéu junto a otros 10.000 hinchas del equipo italiano. Un éxito ante el actual campeón de la Champions permitiría al Nápoles, actualmente tercero en la Serie A, revivir algo de los tiempos dorados con los que los napolitanos sueñan una temporada tras otra.

El cuadro celeste ha recuperado altura y en los últimos años es una presencia constante entre los mejores del Calcio, pero no ha podido volver a levantar un Scudetto desde 1990. La veloz ofensiva formada por Callejón, Insigne, Mertens y compañía tiene ahora la oportunidad de mostrarse en un gran escenario europeo. El propio alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, es consciente de lo importante que sería un triunfo en Madrid para la ciudad junto al Vesubio. El Nápoles es "lo que los napolitanos más quieren", aseguró al diario La Gazzetta dello Sport. Pronósticos no quiso hacer, pero si fuera por él, el Nápoles debería abrir hoy una nueva fase. "Jugamos fuera contra el campeón del mundo de clubes. Son tan fuertes que realmente no sabemos si estamos en disposición de medirnos a ellos", dijo el entrenador del equipo, Maurizio Sarri.

Pero el técnico de 58 años añadió rápidamente: "Por supuesto, a mis chicos les diré que deben entrar al campo con valentía. Si no la tienes y no te enfrentas al rival con determinación, entonces no tiene sentido jugar". Junto al respeto y la admiración por el rival, como demuestran las palabras del polaco Zielinski -"cuando era niño veía todos los partidos del Real Madrid"-, el Nápoles llega a España también con la confianza que dan ocho victorias y 30 goles en los últimos diez partidos de liga. El cuadro italiano está en el mejor camino para lograr de nuevo al menos la clasificación para la Liga de Campeones. En la tribuna, Maradona recordará, como muchos otros, la última vez que ambos equipos se midieron hace casi 30 años. En aquella campaña 87-88, el Nápoles cayó en la primera ronda de la Copa de Europa. Y eso que por entonces tenía al mejor futbolista del mundo.