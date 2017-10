Chico Díaz coge la referencia

El algecirismo quería una referencia arriba y ya la tiene. Chico Díaz está dispuesto a echarse a la espalda el '9' albirrojo por el que también pugna Ito. El delantero coriano marcó sus dos primeros goles como algecirista y encandiló a la grada en la victoria conquistada el pasado domingo ante el Club Deportivo Utrera, la cuarta consecutiva del líder destacado del grupo X de Tercera división.

El triunfo que redondeó la semana fantástica del Algeciras sirvió también para disipar por completo las dudas sobre la falta de un delantero referencia en el Nuevo Mirador. Chico Díaz se bastó de dos acciones para hacer un doblete, pero la realidad es que el punta ya venía trabajando muy bien en los dos encuentros anteriores ante el Ceuta y en Huelva. Desde el banquillo volvió a salir en el tramo final Ito, al que es evidente que le faltan minutos para coger ritmo.

Lo que está claro es que José Antonio Asián ahora cuenta con dos armas que no tuvo en las seis primeras jornadas por lesión, dos arietes para echar las puertas contrarias abajo.

José Antonio Díaz Verde Chico se muestra "feliz por el trabajo del equipo y por esos dos goles".

El ex jugador de la Real Balompédica y de la UD Los Barrios, un auténtico trotamundos del fútbol modesto, dejó sus mejores credenciales ante una afición ávida por verlo en sus mejores condiciones. "Estuve apartado un tiempo por las lesiones, me costó entrar y vamos cogiendo el ritmo, poco a poco espero ponerme al cien por cien, porque soy consciente de que aún no lo he conseguido", reconoce el coriano que, tras debutar en el partido ante el Sanluqueño y recaer, encadena ahora tres participaciones seguidas como titular.

Chico Díaz es una apuesta total de José Antonio Asián y Rafael Mellado, un futbolista con un pasado accidentado pero con unas dotes que marcan las diferencias. "Como dije el primer día yo vengo aquí a trabajar duro, a ponerme al cien por cien y a ayudar a este equipo", sostiene.

Asián le ensalzó pero inmediatamente le azuzó: "Aún no hemos visto al mejor Chico".

El coriano agradece los "dos pases perfectos de Albertito" y destaca la implicación que respira el vestuario en un arranque liguero prometedor. "Estamos viendo que hay buenos equipos, buenos jugadores y que en esta categoría cualquiera te puede ganar. Nosotros tenemos que aprovechar esa buena racha, seguir trabajando fuerte en los entrenamientos y luego plasmarlo en los partidos", subraya.

Chico e Ito se lesionaron nada más comenzar la temporada, pero ahora mantienen una sana rivalidad para hacerse con el '9'. El coriano brindó sus tantos del domingo al cordobés.