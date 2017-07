Chico Díaz, apuesta de ataque

Chico Díaz es el delantero elegido por el Algeciras CF para cerrar la punta de lanza del equipo que ya entrena José Antonio Asián. El goleador coriano de 31 años no necesita carta de presentación: vivió una breve etapa que no acabó del todo bien en la Balona en la temporada 11/12 en Segunda división B y hace apenas un par de meses culminó una salvación milagrosa en la segunda vuelta con la Unión Deportiva Los Barrios de Rafa Escobar en Tercera. Chico lo tenía hecho con el Coria, el conjunto de su tierra, pero la llamada albirroja convenció al futbolista para retornar por tercera vez a la comarca y embarcarse "en un proyecto serio que pinta muy bien".

José Antonio Díaz Verde Chico (09/05/1986) apuraba sus vacaciones en Mallorca cuando Asián y Rafael Mellado contactaron con él. El futbolista se despedía ayer de su familia para esta misma tarde ponerse ya a las órdenes de un técnico que le conoce a la perfección. "Me llevo muy bien con Asián, me tuvo en el Alcalá, me conoce bien y es un entrenador que sabe de qué va esto", afirma el coriano, que también tuvo buenas palabras para el plantel que está armando Mellado, el director deportivo. "Creo que están haciendo un buen vestuario ante todo y eso es fundamental. A la larga, los equipos competitivos son los que están unidos".

El atacante tiene previsto sumarse esta tarde al trabajo con los algeciristas

Chico Díaz "no esperaba" la posibilidad de recibir una oferta del Algeciras "ni de cualquier otro equipo en particular". "Llega un momento en el que uno ya no espera nada, no sabes qué club se puede interesar por ti", sostiene. "Además que estamos a una altura del verano en la que la mayoría de los clubes tienen todo muy perfilado y es difícil", reconoce.

El artillero llegó a un acuerdo con el Coria CF, que este curso militará en División de Honor, pero la directiva ribereña tuvo el gesto de facilitar la salida de su paisano ante la oferta albirroja.

"No lo esperaba, pero voy con muchas ganas y con cabeza, con el objetivo de meter muchos goles, los máximos posibles, pero también a trabajar para que si no los puedo meter yo, los meta otro compañero", subraya.

"Lo más importante va a ser ganar", matiza. "Ganar, ganar y ganar, y convertirse en un bloque fuerte, al que resulte difícil jugarle", explica Chico, que en sus palabras desprende esa filosofía que José Antonio Asián ya trata de inculcar desde los primeros entrenamientos.

Chico conoce "a la mayor parte del vestuario" del Algeciras, con algunos por haber compartido vestuario como Máiquez, Salas o Tano, y al resto por haberse enfrentado a ellos en numerosas ocasiones.

"El equipo pinta muy bien", opina el nuevo delantero de los albirrojos, consciente de que la presión será máxima desde la primera jornada de la próxima andadura.

"Lo primero es concienciarse de que tenemos que ir todos a una, ir a por cada partido, poco a poco, sin pensar que vamos a ascender el primer día", reflexiona.

"Ya hemos visto muchos casos de equipos que antes de empezar ya se creen que tienen el ascenso asegurado y se dan en las narices a las primeras de cambio", advierte. "Los conjuntos que logran grandes cosas son los que van con paso firme y con un buen vestuario".

Un ejemplo muy reciente lo vivió Chico en el San Rafael de Los Barrios con una segunda vuelta en la que obraron la salvación de la Unión contra todo pronóstico. Uno de los partidos que cambió la dinámica barreña con Rafa Escobar fue el triunfo en el Nuevo Mirador en el primer partido de 2017. Aquella tarde marcó el delantero coriano. "Aquel día me equivoqué de portería", bromea.

Chico Díaz marcó cinco goles en quince partidos con la Unión tras comenzar la temporada con el Ciudad de Lucena. En la 2015/16 hizo trece dianas con la Lebrijana en la categoría. Su trayectoria alumbra el recorrido de un auténtico trotamundos que ha pasado por Mairena, San Juan, Coria (varias veces), Alcalá, San Roque de Lepe, Sanluqueño, Fuenlabrada, Balona, Jerez de los Caballeros, Almería B, Poli Ejido, Totana, Toledo...

Chico se suma a Ito como punta de lanza y para Asián supone un refuerzo en el juego aéreo, además de un jugador más que experimentado con un marcado carácter.