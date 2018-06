Cecchinato, el nuevo héroe

El italiano Marco Cecchinato, que nunca había ganado un partido de Grand Slam hasta este Roland Garros, dejó huella en la arcilla parisina con una histórica victoria ante el serbio Novak Djokovic que lo llevó a las semifinales, en las que se medirá con el austriaco Dominic Thiem, que superó a un lesionado Alexander Zverev.

El tenista transalpino ya es el héroe de la presente edición del torneo francés. Número 72 del mundo, tumbó a Djokovic por 6-3, 7-6 (4), 1-6 y 7-6 (11) tras un tie break final agónico en el que Cecchinato se echó a la tierra tras cerrar el encuentro en su cuarto match point. De esta forma se convirtió en el semifinalista con ranking más bajo en París desde el ruso Andrei Medvedev (que era 100 del mundo) en 1999.

Cecchinato ya avisó dejando en el camino al belga David Goffin. Frente a un Djokovic que aún busca su mejor nivel, el italiano arrancó en plena forma y se llevó con contundencia los primeros dos sets del partido. Pero el balcánico jugó una soberbia tercera manga y en la cuarta se puso con 2-5 tras romper el servicio de su rival.

Pero su rival no iba a dejar escapar la oportunidad de su vida: se recuperó de la desventaja ante un Djokovic que debió llamar dos veces al médico y forzó un desempate dramático. Ahí el serbio no pudo llevar el partido a un parcial definitivo al no convertir sus tres puntos de set, pero también resistió tres match ball. El cuarto fue el definitivo: Cecchinato conectó una bello revés ante el saque del serbio y escribió un nuevo capítulo de su cuento de hadas en París.

Su rival en semifinales será Thiem, que se coló por tercera vez consecutiva entre los cuatro mejores en París tras propinar una auténtica paliza a Zverev por 6-4, 6-2 y 6-1. Aunque el alemán puede esgrimir molestias en su muslo izquierdo, para las que pidió asistencia médica, el partido reflejó las diferencias de velocidades entre ambos en un Grand Slam.