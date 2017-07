Ceballos, seis años madridista

El Real Madrid y el Real Betis anunciaron el acuerdo para el traspaso del centrocampista Dani Ceballos por 16,5 millones, quien jugará de blanco las próximas seis temporadas. El jugador será presentado el jueves, día 20, en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, indicó el club. El internacional sub-21, elegido mejor jugador en el pasado Campeonato de Europa, se incorporará a la pretemporada madridista en los Estados Unidos el viernes un día después.

El centrocampista utrerano destacó en una red social "el orgullo y la responsabilidad" que siente por haber sido fichado por el conjunto de Zinedine Zidane, y se mostró "profundamente agradecido" al Betis, al que "siempre llevará en el corazón".

"No os podéis imaginar el orgullo y la responsabilidad que siento por llegar al Real Madrid. Daré todo para hacer aún más grande la historia de este club. Me acompaña una ilusión enorme y las dos cosas que me han traído hasta aquí: humildad y trabajo. Así intentaré demostrar que merezco defender esta camiseta", apuntó Ceballos.

Con la llegada de Dani Ceballos, el trasvase de jugadores entre el Betis y el Madrid toma forma por octava vez en la historia, con nombres como los de Rafael Gordillo y Luis del Sol que engrandecieron al club madridista.

Ceballos seguirá la huella de esos dos grandes futbolistas que, como él, dejaron un día el Betis para jugar en el Real Madrid. Fueron los más llamativos y los que mejor recuerdo dejaron en el cuadro merengue. Pero no fueron los únicos.

También lo hicieron el portero José Luis Espinosa y el delantero Simón Lecue (ambos en el curso 35-36), el defensa Isidro Sánchez (61-62), el checo Yanko Daucik (62-63) y el croata Robert Jarni (98-99).

Han tenido que pasar casi 20 años para que un jugador del Betis cambie de aires con destino hacia el Santiago Bernabéu. Desde Jarni, ningún otro verdiblanco se marchó al club que ahora preside Florentino Pérez. Tal vez, quien más cerca estuvo de conseguirlo fue Joaquín, pero la operación finalmente no se concretó.

Del Sol consta como una de las grandes figuras de finales de los años 50 y de la década de los 60. Santiago Bernabéu se fijó en él y fichó a la estrella bética en 1960.

Hubo que esperar hasta 1985 para que otro jugador del Betis fichara se vistiera de blanco madridista. Éste no fue otro que Rafael Gordillo, que después de jugar en el Betis entre las temporadas 1976 y 1985 fichó por el conjunto merengue para ser un acompañante de lujo de la Quinta del Buitre.

Gordillo fue uno de los mejores laterales zurdos que nunca ha tenido el club madridista y colaboró intensamente en la consecución de las cinco Ligas que encadenó la escuadra de Chamartín entre 1985 y 1990. Se le atragantó la Copa de Europa y en 1992, regresó al Betis. Finalmente se retiró en el año 1996 en el Écija.