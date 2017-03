El Cazorla 'pasa' de su partido con la ULB

El Cazorla Jaén Paraíso Interior espera mañana (19:00) al Oh!Tels ULB con sólo seis jugadores o eso al menos es lo que anuncia su técnico, Juan Carlos García. Los jiennenses, que tienen asegurada la primera plaza de la fase de clasificación, se toman esta última jornada como "un trámite" que aprovechan para proteger a sus hombres con problemas físicos. A los linenses el triunfo les garantiza la tercera plaza, que les aboca a una eliminatoria con el Enrique Soler de Melilla.

Cazorla perdió el pasado sábado su primer encuentro de esta segunda fase en la cancha de Huelva, donde ya acudió con numerosas ausencias. La realidad es que llega bastante mermado a este momento decisivo de la competición. Keith Erwin Bluford sufrió una grave lesión en el Talón de Aquiles que le ha obligado a renunciar a lo que queda de competición y Andrew Kelly recibió una oferta irrechazable para marcharse a México.

Además y de cara a este duelo con la ULB también son bajas Placide Nakidjim, el canterano del Real Madrid que se encuentra concentrado con la selección de Chad, así como los lesionados Vadal Fanel y Leshaun Chauck Murphy, a los que el técnico pretende proteger para garantizarse que estarán en las mejores condiciones una semana después cuando comience el cruce definitivo en el que su enemigo podría ser la propia ULB.

Por lo tanto el único extracomunitario que tiene confirmada su presencia ante los de Vicente González es el nenegalés Mbagne Diatta Diop y el entrenador avisa que al carecer la entidad de "segundos equipos" sólo cuenta con seis baloncestistas para esta jornada. "Estamos los que estamos", recalca.

"Para nosotros esto del sábado no es más que un trámite y lo que de verdad nos preocupa es recuperar a los lesionados y que no haya sancionados, así que hay que asumir que en la situación en la que afrontamos nosotros el partido no es difícil que La Línea se lleve el triunfo", vaticina el preparador local. "En el caso de que al final nos encontrásemos Cazorla y La Línea en las semifinales sería una tontería entender que este partido es una especie de ensayo general, porque a nosotros nos falta la estructura del quinteto y ya digo que lo somos conscientes de que lo que afrontamos es un trámite", abunda Juan Carlos García.

Preguntado por el rival que prefiere en la siguiente ronda (ULB, Huelva o Córdoba), replica: "Me es indiferente. Es cierto que cada equipo tiene una forma diferente de jugar, pero tienen un nivel muy similar; nos tocará el que nos tenga que tocar, así que no nos merece la pena hacer cábalas".

García, que como todos los entrenadores de la categoría se muestra muy crítico con el sistema de competición, porque entiende que no premia a los mejores, asegura que "los resultados demuestran" que el grupo DA en la primera fase, en el que participó su equipo, fue "más competitivo, con un poco más de nivel" que el DB, en el que lo hizo la ULB.