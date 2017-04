Cazorla otorga el papel de favorito al Oh!Tels ULB

El CB Cazorla concede al Oh!Tels ULB la condición de favorito en la semifinal de la Conferencia Sur de la Liga EBA cuyo partido de ida se juega mañana en La Línea a partir de las 20:30. El técnico del conjunto jiennense, Juan Carlos García, apela a las bajas con las que su equipo hace frente a esta decisiva ronda para otorgar esa condición a la escuadra albinegra y apostilla que si dispusiese de todo su plantel el pronóstico sería diferente. "Los partidos hay que jugarlos, pero la realidad es que no somos tan competitivos como antes", sostiene. El Cazorla realiza el desplazamiento en los vehículos de los propios integrantes del plantel.

Unión Linense de Baloncesto y Cazorla comienzan mañana su esperado duelo de semifinales, en el que el vencedor tiene garantizada una plaza en la final a cuatro por el ascenso a LEB Plata. Los albinegros disputan el primer encuentro en casa al haber finalizado cuartos la fase de clasificación y se cruzan con el campeón de la misma, con el que además perdieron los dos encuentros. Ni un factor ni otro tienen "relevancia alguna" en opinión del preparador cazorleño, que llegó a mitad de curso para relevar a Manolo Higueras.

Los dos encuentros que hemos disputado antes no pueden ser tomados como referencia"

El conjunto jiennense afronta el duelo, como ya sucedió el pasado sábado en el último de la fase regular, sin Keith Erwin Bluford, que sufrió una grave lesión en el Talón de Aquiles que le ha obligado a renunciar a lo que queda de competición ni Andrew Kelly, que recibió una oferta irrechazable para marcharse a México. Para colmo Placide Nakidjim disputó la pasada semana la Copa de África con la selección de Chad y al día de ayer no sólo no había regresado, sino que el cuerpo técnico desconocía dónde se encuentra y si tiene intención de hacerlo.

Eso sí, las dos bajas por lesión con las que el entrenador hizo frente al duelo de la pasada semana, Vadal Fanel y Leshaun Murphy, vuelven a ser de la partida, aunque el primero de ellos aún arrastra secuelas de su lesión de tobillo.

"Ahora mismo, lo digo con la mano en el corazón, La Línea es el favorito de esta eliminatoria", sostiene Juan Carlos García. "El motivo fundamental es que cuenta con toda su plantilla, mientras que nosotros, no y estamos hablando de un equipo bastante equilibrado que ya ha demostrado su potencial durante toda la temporada y que tratará de obtener la mayor renta posible de cara al partido de vuelta".

"Sinceramente creo que los dos encuentros que hemos disputado hasta ahora no ha sido más que una toma de contacto, pero en absoluto pueden ser tomados como referencia y menos aún el del pasado sábado, que fue un mero trámite", recalca.

"Hemos tenido muchas adversidades y bastante hemos hecho con llegar hasta aquí, por supuesto vamos a ser un equipo competitivo y no salimos derrotados de antemano, pero somos conscientes de cuál es nuestra situación".

El preparador del Cazorla entiende que esta eliminatoria a dos partidos y por diferencia de puntos es ya "un formato caducado, por no decir surrealista, entre otras muchas cosas porque no existe ventaja al que ha acabado primero", como es el caso de su equipo. "En este primer partido yo prefiero no hacerme un planteamiento previo, lo que quiero es llegar vivo al último cuarto y a la vista de cómo se desarrolle el partido habrá que ver si peleamos por el triunfo o hay que pensar en perder por la menor diferencia posible", finaliza.