Casquero y las patadas de Pepe

La Real Balompédica Linense visita el próximo domingo (18:30)en el Nuevo Colombino al Recreativo de Huelva, que además de muchas connotaciones tiene un entrenador al que casi todos los futboleros han nombrado alguna vez y no precisamente por sus virtudes balompédicas, sino por haber sido objeto en abril de 2009 de una de las agresiones más recordadas del deporte nacional: la que le propinó el defensa portugués del Real Madrid Kleper Laveran de Lima Ferreira Pepe cuando el actual técnico albiazul vestía la camisola del Getafe.

El míster del Decano, Javier Casquero, fue futbolista durante doce años de Primera división, en los que defendió los colores de clubes como Atlético de Madrid, Sevilla, Racing de Santander o Getafe. Cuando formaba parte del equipo azulón disputó dos finales de la Copa del Rey y protagonizó una de las eliminatorias más recordadas de de ese club, la que protagonizó en la Copa de la UEFA ante el Bayern de Múnich. Sin embargo, también le tocó ser el futbolista que pagó los caldeados humos de Pepe, excentral del Madrid y que este verano visitó el Municipal con el Besiktas.

En un partido de Liga en el Bernabéu en abril de 2009, el árbitro, Delgado Ferreiro pitó un penalti a favor del Getafe por un derribo de Pepe a Casquero. En una reacción que horripoló a todos el mundo, Pepe se ensañó con jugador del rival, al que pateó de manera reiterada en la espalda mientras estaba tirado en el césped.

En su desembarco en la capital onubense el entrenador habló de cómo vivió aquella situación: "Fue una lacra para su carrera. La pena es que me tocara a mí, porque te vinculan con una situación que no tenía nada que ver. Fui actor secundario y el problema lo tuvo él. No tengo ninguna vinculación con ese acto pero lo malo es que lo sufrí. La repercusión de ese acto fue mayor porque lo hizo un jugador del Real Madrid", confesó.

Para colmo de males el propio preparader del Recre asegura que Pepe "nunca" le pidió perdón por aquella jugada, que le valió una sanción de diez partidos que se encuentra entre las más duras de la historia.

Una vez finalizó su etapa como futbolista y antes de llegar al vestuario del próximo rival de la Balona, fue segundo entrenador del Getafe en Primera en la temporada 2014/15 y posteriormente técnico de las Sesiones AFE en enero de 2016.