Carlos Ríos, se va un señor

Carlos Ríos abandona la Unión Deportiva Los Barrios como lo que es, todo un caballero. Sin lanzar un solo reproche, dando las gracias a diestro y siniestro y dejando la puerta abierta a un posible regreso. El preparador sanluqueño, artífice de la permanencia en Tercera de un equipo del que se hizo cargo a nueve puntos de los puestos de salvación, se limita a decir que valoró "los pros y los contras" de la oferta que le realizó el presidente, Álvaro Moya, y que decidió no continuar en el banquillo del conjunto de la Villa.

Ríos no quiere desvelar cuáles son esos puntos favorables y desfavorables que analizó, porque no quiere que exista ni el más mínimo resquicio de polémica. "No voy a entrar en mucho debate, he analizado la situación y he pensado que es mejor no continuar, no hay más", recalca.

No solo no he hablado con ningún equipo, es que ni siquiera he oído rumores sobre mi futuro"

El ya expreparador barreño recalca que ha decidido rechazar la oferta de la directiva sin tener decidido cuál será su futuro. "Sé que si dentro de unos días se anuncia mi nombre en otro club se dirá que ya lo tenía hablado, pero eso es rotundamente incierto", sostiene.

"En primer lugar yo no tendría ninguna necesidad de mentir, porque mi contrato expiró y, como cualquier trabajador, estoy en mi derecho de irme a otra entidad si lo creyese oportuno y así se lo habría dicho al presidente, pero es que no es el caso, no existe otra oferta, a mi no solo no me ha llamado nadie, sino que no he oído ningún rumor", abunda.

El técnico sanluqueño hace un balance "muy satisfactorio" de su paso por el San Rafael.

"Por mi naturaleza trato siempre de buscar los aspectos positivos de todas mis experiencias, pero es que además en Los Barrios tanto en el tramo profesional, porque logramos la permanencia, como en el personal, todo ha ido muy bien", afirma.

"Todos sabemos que a los entrenadores se nos valora por los resultados y que el hecho de haber ayudado a evitar el descenso nos permite ver las cosas desde un determinado prisma, muy felices", explica Carlos Ríos quien "en absoluto" cierra la puerta a su regreso a la entidad de la Villa.

"Los que estamos en el fútbol sabemos las vueltas que da la vida y lo mismo dentro de tres meses o de un año estoy de vuelta, porque descartar no se puede descartar ni que en el futuro vamos a entrenar a un equipo en la luna", bromea.

"En los cinco meses que he estado allí he vivido un montón de experiencias tanto personales como deportivas que valoro de una forma muy positiva y eso siempre supone un aliciente si toca regresar", desliza.

Ríos no quiere despedirse "sin dar las gracias a todas y cada una de las personas, que afortunadamente son muchas, que de manera directa o indirecta han colaborado en mi etapa en la Unión Deportiva Los Barrios para que hayamos podido salvar al equipo".