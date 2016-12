Carlos Guerra fin a un ciclo

Carlos Guerra deja el fútbol a los 35 años. No ha sido una elección. Su maltrecha rodilla derecha le ha obligado a poner un punto final prematuro a una inolvidable etapa de su vida, tanto para él como para los aficionados que tuvieron la suerte de que defendiera sus colores. El linense, un baluarte de la Real Balompédica, comunicó su marcha a dirigentes y compañeros de su último club, la Unión Deportiva Los Barrios, que lo hizo ayer oficial. Pronto, dice, comenzará a prepararse para volver al balompié como entrenador.

"Es una decisión obligada. Después de varios años con problemas sufrí un golpe en un partido de esta temporada y me he estado haciendo pruebas y he consultado a médicos hasta llegar a la conclusión de que lo mejor es dejarlo porque iba a empezar a afectarme a mi vida personal", declaró el ya exfutbolsita de la Unión, que reconoce que deseaba seguir dando guerra: "Por lo demás me sentía bien y tenía ilusión de continuar unas temporadas más".

Carlos Alberto Guerra López, nacido en La Línea el 15 de octubre de 1981, cierra un círculo. Comenzó como futbolista sénior en la Unión con 19 años tras salir de la cantera del Atlético Zabal, y como jugador gualdiverde cuelga las botas tras una extensa carrera. El linense es, sobre todo, un estandartes de su Balona. Diez temporadas ha vestido la camiseta del equipo de su ciudad, que ayer dedicó un cartel y un mensaje de agradecimiento en sus medios oficiales: "Cuelga las botas un baluarte de la Real Balompédica Linense, que ha marcado una época en la Recia. Gracias Carlos por tu entrega y honradez en el campo".

"Es difícil quedarse con una sola cosa de una carrera tan larga pero lo mejor ha sido la última etapa con la Balompédica, cuando lo he tenido que compaginar con el trabajo. Me quedo con los dos ascensos, la fase de ascenso a Segunda A y la eliminatoria de Copa del Rey con el Athletic", declaró Carlos Guerra, especialmente agradecido con todo el cariño recibido durante tantos años en la casa albinegra, su casa.

Carlos Guerra no paraba ayer de recibir muestras de cariño y elogios tras años de honradez y batallas en los terrenos de juego. Defendió también las camisetas del Almería, Orihuela, Zaragoza B, Ciudad de Murcia y Oviedo.

"Espero que la Unión pueda conseguir el objetivo y que la Balompédica se salve sin problemas", deseó Guerra, que tras salir el pasado verano de la entidad albinegra, regresó con ilusión al San Rafael. Sólo ha podido jugar siete partidos, aunque anotó su último gol en Castilleja para ayudar a los barreños a sumar tres puntos.

Carlos Guerra abre un paréntesis con el fútbol, al que asegura volverá más pronto que tarde: "Quiero desconectar pero llevo jugando desde niño y mi intención es tomarme un descanso, sacarme el carnet de entrenador y poder ejercer algún día. Quiero seguir ligado al fútbol".

El defensor se despidió de sus compañeros y directivos de la UD Los Barrios. La entidad barreña quiso destacar la "profesionalidad y la calidad humana de un jugador brillante con una trayectoria intachable".