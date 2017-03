Camps tranquiliza: "Ya estoy bien y voy a darlo todo"

La afición del Algeciras CF se viene preguntando preocupada, y no es para menos porque es el pichichi no sólo del equipo sino del grupop X, qué le pasa a su delantero David Camps. El balear se ha mostrado en los últimos partidos desconectado de los partidos, muy lejos de su mejor nivel e incluso en el último partido se quedó en el banquillo. El jugador tranquilizó a la hinchada: "El último mes no he atravesado mi mejor momento, se me ha atravesado entre una cosa y otra pero ya estoy bien otra vez, animado y dispuesto a darlo todo por este club en esta ocho finales que nos quedan".

David Camps Bagur está avalado con nada menos que 19 goles en Liga y lleva tres jornadas sin marcar, lo que tampoco es para encender alarma alguna. Pero viene dando la sensación de que algo le pasa, de estar fuera de un grupo que antes lideraba a base de goles. Frente al Cabecense fue sustituido en el 79' tras ver la quinta amarilla en un mal partido en genera pero también particular. Tras cumplir sanción, empezó desde el banquillo contra el Betis B y salió sólo catorce minutos, jugándose la expulsión en una jugada.

El delantero del Algeciras confiesa: "La verdad es que en el último mes no he atravesado mi mejor momento desde que estoy aquí y eso se me ha complicado un poco". Añade: "Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo es humano, todos pasamos malos momentos, soy humano también y este mes he pasado malos momentos pero se ha hablado todo lo que se tenía que hablar y ya está".

Sobre su suplencia el pasado domingo: "La suplencia es decisión del míster, ahí no puedo entrar. Venía jugando titular pero eso me hace más fuerte y con más ganas de seguir trabajando para ayudar a mis compañeros".

Camps asegura que su relación con el vestuario es muy buena, "de diez, tanto con el míster como con mis compañeros". "Desde el lunes estoy trabajando para dar mi mejor versión y ayudar a mis compañeros que necesitan mi grano de arena, porque ahí somos todos importantes y ya está", puntualiza.

"Ahora toca pensar en la final frente al Écija y hacer bueno el punto de la pasada semana". David Camps entiende que es una final porque el Algeciras se juega "el playoff y el que pierda, si el Ceuta gana, lo tendrá muy cerca y con el enfrentamiento directo pendiente". "El domingo tenemos que ganar sí o sí", declaró el pichichi del grupo X de Tercera, que lamentó el gol del Betis B en los últimos minutos, equipo que considera el mejor de la categoría y llamado a ser campeón.

"Ahora hemos pasado este bache tan grande, han sido ocho jornadas sin ganas, y hemos vuelto como éramos antes, en casa somos fuertes de nuevo, volvemos a competir fuera de casa y todos tenemos ganas de hacer historia en este club tan bonito", expresa el atacante albirrojo, que recalca: "Ahora quedan dos meses más el playoff de ascenso, es lo más bonito poder jugar un playoff en Algeciras, eso motiva mucho".

El Algeciras es consciente, y así lo transmite el pichihi, que la actual es la línea a seguir. La mejor versión David Camps es el mejor refuerzo que puede tener el Algeciras para este tramo final de la campaña.