Camps y Mauri, compatibles

David Camps y Daniel Mauri son compatibles. Lo dejó claro David Guti el pasado domingo en la reconciliación con la victoria del Algeciras, cuando el técnico sacó de la recámara al pichichi -aún renqueante de su lesión- para que formase dupla de ataque con el delantero recién llegado del Real Murcia.

El malagueño y el balear no son excluyentes. De hecho, el plan es que, una vez que Camps esté al cien por cien, mantenga su posición de '9' con Mauri como segundo punta o enganche.

Estoy disfrutando desde el primer día por la mucha confianza que he recibido"Daniel MauriDelantero del Algeciras CF

Pero por lo pronto el Algeciras sólo dispone en plenas condiciones de Dani Mauri, quien ante el Coria pudo debutar como titular con la casaca albirroja. Ya se había estrenado, pero desde el banquillo, en el derbi en San Roque.

"Estoy disfrutando desde el primer día que llegué", confiesa el malagueño, que resalta la "mucha confianza" recibida desde que aterrizó en La Menacha. "Esa confianza fue lo que me hizo venir aquí, me siento a gusto y espero coger minutos y ritmo para dar lo mejor de mí", agrega.

El canterano malaguista dejó ver detalles, tanto en San Roque como el domingo, de lo que puede ofrecer. Él, no obstante, sólo piensa en acoplarse al colectivo cuanto antes. "Me quedo con el trabajo del equipo-dice sobre la victoria-, porque veníamos sufriendo por lo que he visto. El partido lo teníamos controlado hasta la expulsión, pero creo que el bloque dio un paso adelante para sacarlo como fuera".

Mauri, desde su situación de recién llegado, ve al conjunto de Guti "bien, quizás con algo de mala fortuna en las últimas jornadas".

El ex de los pimentoneros sabe que tendrá que entenderse con Camps, el máximo goleador de los algeciristas, y con Juanca, que a pesar de la expulsión venía trabajando bien.

Además, la grada se sorprendió con el regreso de Camps antes de lo esperado ya que, como poco, las previsiones apuntaban a que el balear debería mantener reposo hasta la visita a Lebrija para el duelo con el Antoniano. El tobillo mejoró y el jugador se puso a disposición del técnico, aunque con uno menos en el campo fue evidente que el pichichi necesita recuperar el ritmo para estar al máximo. Su voluntad, no obstante, le premió con la posibilidad de retornar.

Mauri, por su parte, reconoce que se ve "más mediapunta, pero si el míster decide que tengo que jugar de delantero o en banda, donde haga falta", matizó.

El malagueño admite que lleva "bastante tiempo sin disputar tantos minutos seguidos", por lo que se ejercita también con horas extra "para estar el nivel de mis compañeros pronto".

La incorporación de Mauri a la disciplina algecirista otorga nuevas posibilidades al entrenador para tratar de desarbolar a sus contrarios. La mayoría de los rivales afrontan el encuentro prevenidos con un plan especial para frenar a David Camps (diecisiete tantos le avalan). Ahora el panorama abre un abanico de variantes con un refuerzo que se adapta a cualquier demarcación de la zona de ataque.

De cara a la visita del domingo a Lebrija, al feudo del Antoniano, Guti pierde a Juanca -hoy se conocerá la sanción-y Hedrera, y está pendiente de la evolución de los tocados que arrastran molestias, jugadores como Tano, Mané o Pato.