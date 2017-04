Campeonas por la fuerza del "trabajo y la ilusión"

Más información El mar, protagonista de un almuerzo de medalla de oro

Toda una doble campeona mundial se sientan a la mesa de la Tertulia Deportiva de Europa Sur que se celebra cada semana en el restaurante El Cortijo de Guadacorte. La algecireña María Teresa Boza llega de Corea del Sur, donde recientemente se ha disputado el Campeonato del Mundo de atletismo de veteranos, con dos medallas de oro, en lanzamiento de peso y jabalina. Con ella ha competido la atleta del Bahía de Algeciras María José Hidalgo, conocida como Koke, que fue cuarta en jabalina y quinta en peso. Son grandes ejemplos de trabajo, sacrificio y amor por el deporte frente a la nula ayuda de las federaciones de atletismo, que no les paga ni el viaje para representar a España. "Lo hacemos por nosotras, porque nos gusta y nos sentimos bien", asegura Boza.

Esta algecireña que lleva 32 años haciendo deporte no sólo ha traído en la maleta dos valiosas medallas que le acredita como la mejor lanzadora de jabalina y peso del Mundo en las edades comprendidas entre 45-49 años, también cientos de recuerdos y experiencias en un país que les ha alucinado y del que hablan como si hubiesen llegado del futuro. "Ha sido el mejor viaje de mi vida", expresa la lanzadora, que sabe lo que es competir por todo el mundo pero habla de estos ocho días en Daegu han sido especial.

Ambas han trabajado mucho y muy duro para vivir esta etapa deportiva dorada por la que atraviesan con dos títulos mundiales y nacionales por parte de Boza y una valiosa medalla de bronce en el Campeonato de España para Koke.

"Llevamos mucho tiempo entrenando, desde el verano pasado mañana, tarde y noche. Vamos a trabajar, estamos en el gimansio, entrenamos... haga sol, viento o lluvia. Nos ponemos música y para adelante, supercontentas", relata Koke, que transmite su entusiasmo. "Nos animamos y apoyamos la una en la otra, hemos entrenado hasta enfermas", añade mientras mira a su entrenadora y compañera. "Esto es muy sacrificado pero lo hago porque me gusta, me gusta el ambiente que se vive, la competición y, lo que más, el tercer tiempo con la cervecita", apunta Teresa Boza que asegura ese zumo de cebada "es el mejor recuperador que existe".

El mérito de Teresa Boza, campeona de España y del Mundo en su disciplina y categoría, gana valor cuando se conoce algunas condiciones en las que entrena, trabaja y compiten. El apoyo federativo e institucional es nulo. "Si coges medallas dos veces en campeonatos internacionales te dan un chadal", ilustra. La Federación Española de Atletismo, a la que representan en mundiales y europeos, no paga el vuelo, la estancia y ni siquiera la equipación deportiva hasta el punto de que los casi 80 participantes del último Mundial de Veteranos no iban uniformados .

Por lot anto, el sacrificio de Boza y Koke no sólo ha sido en una pista de entrenamiento también económico. "Hemos podido ir ahorrando mucho, guardandos dos euros", relatan, y al final consiguieron unos humildes pero fundamentales patrocinadores de establecimientos de Algeciras que consiguieron pagarles los gastos, Casa Pepe y El Churrasco.

Estas atletas internacionales lamentan también la falta de atención al atletismo, al deporte femenino y, especialmente, a los veteranos. "Si pusieran torneos de veteranos en Teledeporte habría récord de audiencia porque es espectacular, algunos con 60 años pueden competir a máximo nivel", asegura Koke, natural de Madrid pero que lleva años en Algeciras y se siente orgullosa cuando le llaman algecireña. "Los veteranos parecen que no cuentan", denuncia su compañera, que critica la sobreinformación que existe del deporte rey. "El fútbol no es todo. Ruth Beitia [oro en los Juegos de Río] gana y le dedican un minuto y del pelado de Cristiano Ronaldo se habla durante una semana", se queja Teresa Boza. "¡En Corea hemos salido hasta en el telediario!", exclama.

Peor las dos llegan encantadas de un Campeonato del Mundo coreano al que ponen "un veinte" de nota. "Yo he estado en muchos campeonatos absolutos y Corea ha estado a la altura, en seguridad, en atenciones... Todo impresionante", declara. "Ha merecido la pena, aunque es verdad que a veces es muy sacrificado". "¿Qué siento después de ganar un campeonato del mundo? Lo mismo cuando gané el de Espeña, lloré de emoción en la entrega de la medalla, es increíbe", contestó la que fue abanderada del equipo español en la cita de Daegu.

Teresa Boza y Koke trabajan en el gimnasio Teko Gym, en la barriada de San José Artesano de Algeciras. "Allí me decían que iba a conseguir medallas, yo iba convencida pero no me imaginé que iban a ser dos y de oros", dice la algecireña. María José Hidalgo cuenta que los clientes del gimnasio le animaron a cerrar y a ir al Mundial.

Boza consigue estar en lo más alto después de superar una compleja operación en el hombro derecho que bien pudo retirarle del deporte. "En ningún momento pensé que no iba a poder volver a lanzar porque confiaba mucho en los médicos y porque me lo he currado para recuperarme". Y ahí están los resultados.

Tras unas semanas de descanso, entrenadora, pupilo, compañeras y amigas empiezan a prepararse para lo que viene. En el horizonte, el próximo Mundial será mucho más cerca, en Málaga en 2018. Koke pertenece al Bahía de Algeciras, equipo declara que quiso volver Teresa Boza "solo pedía ropa para competir y que me pagaran la ficha, pero no me contestaron". La doble campeona del mundo dijo: "Hay que apuntarse el nombre de Alba Martínez, lanzadora del Atletismo Inmaculada, porque esa niña va a dar que hablar".

Aunque asegura que le da igual Teresa Boza, atleta hija de padre velocista y también lanzador de jabalina, también habla de la falta de reconocimiento tras conseguir las medallas. "Yo con las felicitaciones de mis amigos y mi gente...", asegura mientras muestra orgullosa las fotos de las tartas y el recibimiento de sus compañeras del hospital Punta Europa en el que trabaja. "Pero yo allí saqué mi bandera de Algeciras". Por cierto, en Rozas de Puerto Real, un pueblecito de Madrid de donde procede Keka, ambas fueron recibidas como heroinas.

Ni Boza ni Koke irán al próximo Europeo de veteranos que se disputará en Dinamarca "por falta de dinero" pero, aseguran, seguirán trabajando con ilusión. Unas auténticas campeonas.