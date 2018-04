Cambios por una buena causa (5-1)

Pedro Sánchez de la Nieta presenció el encuentro primero desde el palco y más tarde desde la grada de Preferencia, mientras Juan Mari Sánchez ejercía en el banquillo. Leyendo entre líneas lo más significativo del primer tiempo fue la composición de la defensa (con el meta Javi Montoya, Joe y Carrión como novedades con respecto al once) y de Gato en el medio campo. El banda respondió a esa confianza con un gol y dos asistencias.

Un amistoso ante un rival blandito como el juvenil del Málaga CF (reforzado con tres futbolistas del filial) sirvió ayer para que el nuevo entrenador de la Balona, De la Nieta, acentuara la sensación de que va a llevar a cabo cambios importantes en el once, además de para presenciar un hat-trick de Stoichkov, que tan bien le viene para su autoestima ante el duelo del sábado en Jumilla y para que Wilson Cuero, que otra vez tuvo que ser relevado con molestias en la rodilla, siembre la duda sobre su presencia en tan importante partido.

El Jumilla aclara que la entrada visitante vale 10€

El FC Jumilla anunció ayer que la entrada visitante para el partido que el sábado disputará con la Balompédica tiene un precio de 10 euros y no de uno como sí costará para cualquier aficionado local. El club vinícola había vendido a bombo y platillo la promoción de la entrada a un solo euro para no abonados desde el pasado lunes y sin embargo hasta ayer no aclaró que la localidad para los visitantes es de 10. Curiosamente después de saber que la Balona tiene completo un autobús de seguidores albinegros que apoyarán al equipo en el campo del rival. El autocar al menos saldrá gratis a los fieles hinchas de la Balompédica.