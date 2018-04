El Cádiz B, líder y muy profesional

El Cádiz B 2017-18 es un equipo que desde la primera jornada de Liga ha dado un rendimiento muy superior al fijado en el objetivo, que era la formación de futbolistas para el primer equipo y obtener cuanto antes la permanencia al tratarse del retorno a Tercera, tras dos temporadas de fea travesía por divisiones regionales. En el éxito del filial amarillo tienen responsabilidad todos los jugadores que han defendido la elástica de este equipo en el presente curso liguero, si bien hay por encima un líder que es el entrenador. El exalgecirista Baldomero Hermoso Mere, quien está demostrando que el Cádiz B y la entidad gaditana tienen entrenador en este banquillo. Un preparador que, bajo una filosofía de trabajo muy profesional, ha elevado al segundo conjunto cadista a la máxima exponencia en cuanto a juego y resultados. Hacía 27 años que esta escuadra no lograba clasificarse para el play-off a Segunda B.

El Cádiz B actual tiene una media de edad de 19,8 años, lo que otorga mayor mérito a lo que está haciendo. La columna vertebral de este equipo está compuesta por el portero David Gil, el defensa central Sergio -también puede actuar como pivote defensivo-, el medio Duarte y el atacante Manu Vallejo. Todos ellos además de Momo Mbaye y Cubero han sido habituales en las sesiones de entrenamiento del primer equipo. Incluso Sergio (en Copa y en Liga), Manu Vallejo (Liga), David Toro -uno de los especialistas a balón parado- (Liga) y Seth Vega (Liga) han llegado a jugar con el conjunto profesional de Segunda A.

El dibujo base de este equipo es un 1-4-2-3-1, si bien Mere lo ha variado en infinidad de ocasiones incluso en mitad de un encuentro. En ocasiones ha empezado un partido con una defensa de tres. Resulta casi imposible adivinar un once al técnico portuense, que ha dado protagonismo a muchos jugadores desde que arrancó la competición en agosto. De hecho ha utilizado a 27 futbolistas sin que el equipo se resienta en su rendimiento. Tener a todo un vestuario a tope es otra de las grandes virtudes del responsable del banquillo.

El filial juega a sacar el esférico desde atrás convirtiendo a su portero casi en un tercer central más retrasado. Nunca hay un balón largo salvo que la situación obligue a ello. Sergio y Moi, como los centrales más usados, y Miguel García o Manu Sánchez y Braganza o Cubero, en los laterales derecho e izquierdo, respectivamente, tienen grabado a fuego tocar de un lado a otro hasta que los pivotes aparezcan en escena. En ese caso son Duarte y Javi Pérez los elegidos, con Jordi Tur haciendo la mediapunta. Entre estas tres promesas se cocina el ataque del filial, muy bien secundado en las bandas por extremos como David Toro y Manu Sánchez quienes, a su vez, pueden actuar de '9' porque en muchos partidos desempeñan ese papel aunque arranquen desde la banda.

El ataque cadista es fuerte a pesar de no ser la escuadra más goleadora del grupo X, ya que su secreto radica en la verticalidad, velocidad y calidad de sus hombres y la capacidad de disponer de muchos efectivos cerca del área rival. Si a todo eso se le suma el poderío físico de una plantilla joven pero muy bien preparada por Miguel Chamorro, se entiende el hecho de que el equipo haya sido capaz de marca nada menos que 15 goles cuando sus duelos sobrepasan el minuto 80. Muchos de esos tantos han significado victorias. Manu Vallejo (14 dianas) y David Toro (10) son sus principales realizadores.

Otro dato a tener en cuenta es que el Cádiz B sólo ha perdido tres encuentros en 35 jornadas y resulta curioso que de los siete primeros clasificados sólo el Ceuta ha sido capaz de hacerle doblar la rodilla. Y es que este filial no lidera el grupo por casualidad, ya que es un bloque compacto que encaja muy pocos goles -es, con diferencia, el que menos ha recibido- gracias al trabajo defensivo de todo un equipo y a las intervenciones de su portero titular, un David Gil que es el tercer cancerbero del primer equipo y un auténtica garantía entre palos.

El rendimiento de este Cádiz B es tan sorprendente que jugadores como Momo Mbaye -internacional sub'20 con Senegal-, Ezequiel -ex del Atlético Sanluqueño en Segunda B, Juampe -ex del Mancha Real en Segunda B- o Paco Olano -ex canterano del Atlético de Madrid- no son titulares, aunque en el caso del primero debido a una lesión que le tuvo tres meses parado.

Para acabar, la faceta formativa no ha dejado de existir para Mere, que habitualmente entrena con juveniles e incluso en las últimas semanas le ha dado la titularidad a uno de ellos. Se trata de Javi Moreno, que se hace hecho fuerte en el once desplazando a otras promesas que parecían tener más ventaja que un chico de 19 años que está siendo una de las grandes sensaciones en el tramo final de Liga.