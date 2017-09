Cabrera disculpa su no a Valderrama

El golfista Rafa Cabrera Bello hizo pública ayer su disculpa a la organización del Andalucía Valderrama Masters por su ausencia en el torneo que se jugará en San Roque entre los días 19 y 22 del mes próximo. El canario apela a la imposibilidad de hacer compatibles el Circuito Europeo y el de la PGA. La ausencia tanto de Cabrera como del catalán Pablo Lazarrábal fue criticada el pasado lunes en la presentación del torneo por el director general de Valderrama, Javier Reviriego, quien insistió en que le habría gustado que "todos los integrantes de la Armada española hubiesen apoyado al torneo".

En la carta hecha pública por Cabrera Bello, dirigida a José María Zamora, director de torneos del European Tour, informa que este año le "será imposible" participar en el torneo "por motivos de calendario".

Tengo la esperanza de que en el futuro la fecha sea compatible con el interés de todos"

"Competir a tiempo completo en el European Tour y PGA a la vez, como ha sido mi caso en los últimos años, no es nada sencillo", afirma el jugador insular. "Supone constantes viajes intercontinentales y he aprendido que planear todos esos traslados de la manera más eficiente es crucial para mi rendimiento".

"Como comprenderán no puede asistir a todos los torneos en los que me gustaría competir y desafortunadamente este año la semana del Andalucía Valderrama Masters coincide con el CJ Cup de Corea, justamente entre el el CIMB Clasicc de Malasia y el HSBC de Shangai, en China", se justifica. "Por razones obvias, pretender competir en Malasia la semana anterior, regresar a España para jugar en Valderrama y acto seguido viajar a China no es la mejor forma de planificar ninguno de los tres torneos".

"Jugar en España siempre ha sido muy especial para mí", asegura Cabrera Bello. "Sentir el apoyo y el cariño de todos los asistentes al evento es, sin duda una de las mayores satisfacciones de las que disfruto como profesional. A su vez, tener la oportunidad de aportar un granito de arena para ayudar a crecer el golf español es un honor y un orgullo, así que se pueden imaginar que para mí no ha sido fácil tomar esta decisión".

"Lamento una vez más no poder participar en esta edición, pero no me cabe la menor duda de que habrá una magnífica representación de profesionales españoles que dejarán alto el pabellón nacional", finaliza. "En la esperanza de que en el próximo futuro la fecha sea compatible con el interés de todos, les deseo el mayor éxito en la presente edición".

El pasado jueves finalizó el plazo de inscripción en el torneo sanroqueño y aunque el Circuito Europeo no ha hecho aún pública la relación de jugadores, se deduce de las críticas a estos dos golfistas que serán los únicos españoles de primer nivel que no comparecerán en el mítico escenario de la Ryder Cup de 1997.

A los nombres ya garantizados de Sergio García -que ejerce de anfitrión a través de su Fundación- el vasco Jon Rahm -la auténtica revolución en el panorama mundial- y el jugador local Álvaro Quirós ya aparecen en el horizonte otros de tanto prestigio en el panorama europeo y tantas vinculaciones con ese escenario como el malagueño Miguel Ángel Jiménez.