El Cabecense llega para dar guerra

El Cabecense afronta mañana en Los Barrios un partido "jodido" pero en el que no se siente derrotado de antemano. Así es al menos como lo define su técnico, Antonio Jesús Falcón, que entiende que "hoy por hoy" el once del equipo de la Villa "es incluso mejor que la del Algeciras, que está al lado y que va tercero".

"A mí me encantaría tener a Pirulo, a Copi aunque ya no esté en su mejor momento, a Ekedo, a Rojas, a Dani Hedreda... si se analiza ese equipo solo está donde está porque al principio de temporada no hizo las cosas bien, pero tiene futbolistas muy competitivos y de calidad y su clasificación actual no refleja para nada su potencial", abunda el preparador del conjunto sevillano.

"Nosotros estamos preparando el partido sabiendo que es muy complicado, que va a haber un ambientazo y que ellos están en su mejor momento, porque enlazar once jornadas sin perder en este grupo diría que es imposible si no fuese porque lo está haciendo Los Barrios", continúa.

"Es que la Unión apenas encaja goles y aunque es verdad que su cuenta pendiente es que tampoco hacen demasiados, lo cierto es que tienen jugadores que en cualquier momento te hacen cinco y que además muchas veces con hacer uno les basta para sumar los tres puntos", sostiene.

"A pesar de las dificultades, también sabemos que nosotros hemos sido capaces de sumar cuarenta puntos y que todo lo que sea sumar allí es positivo, mientras que a ellos el empate no les vale y tendrán que proponer algo más y nosotros vamos a tratar que les duela la cabeza con el Cabecense", defiende.

Antonio Jesús Falcón se hizo cargo del Cabecense hace exactamente una vuelta, de hecho debutó ante la propia UD Los Barrios. Tomó el equipo anclado en los puestos de descenso, con solo diez puntos. Desde que él se sienta en el banquillo ha sumado 30 y los 40 que acredita permite al equipo de Las Cabezas de San Juan ser décimo. Los números dicen que en ese periodo ha sido el cuarto mejor del grupo X de Tercera. Sin embargo el preparador recalca que la salvación aún no está garantizada. "Del décimo al colista apenas hay diferencias y si pierdes dos partidos...", advierte.

El Cabecense afronta ahora dos encuentros ante rivales directos, Los Barrios y Guadalcacín. "Si logramos cuatro puntos estaremos casi salvados, pero si se da el caso contrario podemos ver la situación de otro modo", detalla.

El equipo rojinegro no tiene la garantía de la permanencia porque después de ser capaz de logros como empatar en el Nuevo Mirador con el Algeciras o vencer en Arcos volvió de vacío de sus visitas al Castilleja y al Atlético Onubense, los dos últimos clasificados: "Es verdad que fuera de casa hemos sido irregulares y que en esos dos partidos pecamos de exceso de confianza y eso nos pasó factura, pero salvando algunos detallitos, estamos compitiendo bien en los desplazamientos".

El Cabecense, a la espera de las dos últimas sesiones de trabajo, cuenta con todos sus futbolistas para su visita al San Rafael.