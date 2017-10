El CD San Roque: nueva ropa, mismo objetivo

El Club Deportivo San Roque se enfundará hoy su nueva piel, una equipación rojilla de estreno, para seguir en la lucha por el mismo objetivo: estar en la pelea por el ascenso a Tercera división.

El equipo de David Gutiérrez Guti recibe este mediodía en el Manolo Mesa al Montilla CF, un conjunto con el que no hace mucho tiempo coincidió en categoría superior.

Copi, Romero, Borja y Cristian Reyes vuelven a estar disponibles aunque el entrenador reconoce que no todos llegan al cien por cien de sus posibilidades. Alguno podría entrar en el once o participar a lo largo del partido.

El que no podrá estar es Alexis de la Paz, quien podría sufrir una pequeña rotura muscular que le tendrá apartado del terreno de juego algunas semanas.

Los rojillos afrontan la cita tras el punto arrancando en Chiclana in extremis con un latigazo de Fiera, el primer botín cosechado a domicilio esta temporada por un equipo intratable en casa.

El Sanro persigue su cuarta victoria en cuatro encuentros en su feudo para no perder comba con el vagón de cabeza. "Hemos hablado de no confiarnos porque estos son partidos trampa", avisa Guti, que no pierde de vista que "luego vienen Coria y Xerez, que son las dos plantillas más fuertes del grupo".

Los rojillos son sextos con diez puntos, los mismos que el cuarto, y están a cuatro del líder.

El Montilla, por su parte, llega cuarto por la cola con sólo seis puntos. El equipo de Álvaro Reyes está demostrando mejor adaptación a la liga que el otro recién ascendido, el Ciudad Jardín, pero de momento una victoria y tres empates no le sirven para estar fuera del descenso.

Los montillanos vienen de firmar una de esas tablas con el Estrella San Agustín y ahora viajan con el ánimo de sorprender a los rojillos en su particular fuerte. En el apartado de ausencias, Sergio Romero será baja prolongada durante los próximos meses por lesión. El resto de jugadores están disponibles para el cuerpo técnico vinícola.