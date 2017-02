La CCT frena el cierre patronal al convocar elecciones la RFEF

La junta directiva de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda división B ha decidido aplazar el paro patronal previsto en esas categorías tras la convocatoria de las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La decisión de los clubes queda en suspenso hasta que termine dicho proceso.

La CCT reclaman el 1% de los derechos audiovisuales, que supone 14 millones de euros que se distribuirían en 6 millones para la Segunda B con un reparto de 85.000 euros por club y 8 millones para Tercera, unos 35.000 euros por entidad.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió convocar elecciones a la Asamblea General, a su Comisión Delegada y a la Presidencia de la RFEF, algo que la CCT celebra aunque considera que deberían haber sido convocadas en el primer trimestre del año 2016.

Pero la CCT entiende negativa "la no convocatoria de la Asamblea General para la puesta a disposición de los clubes que compiten en Tercera división y Segunda B del 1% de los ingresos derivados de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de la Copa de SM el Rey, según dispone el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril".

"La RFEF, en un extenso comunicado de los llamados 'los árboles impiden ver el bosque', falta al respeto al fútbol nacional no profesional, en tanto que tilda de interés electoral nuestro derecho a percibir el referido 1%, tergiversando la realidad y haciendo un totum revolutum sobre normativas y porcentajes. No solo no convoca la Asamblea General solicitada, sino que termina por solicitar que LaLiga les dé un porcentaje mayor que ese 1% a cambio de la comercialización de la Copa del Rey por parte de LaLiga", expresó la asociación.

Los presidentes de las federaciones territoriales presentes en la reunión de la junta, según la CCT, votaron en contra de la posibilidad de que los mismos ingresen para la presente Temporada 2016/17, por lo que la asociación dice sentirse "engañada y traicionada".

"Seguiremos trabajando para lograr las autorizaciones por parte de la autoridad competente para poder parar indefinidamente el fútbol no profesional si, una vez elegidos nuevo presidente, Asamblea General y Comisión Delegada, la RFEF no aborda la cuestión de forma inmediata", explicó la CCT.