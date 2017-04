0-5 CATORCE años después

El algecirismo está expectante con su equipo, que parece que reconduce la situación y tal vez no esté para muchas fiestas, aunque espera y desea que vayan llegando. Eso no quita que el Algeciras Club de Fútbol lograra el pasado domingo en casa del Recreativo de Huelva B una victoria para celebrar, de esas que no se consiguen todos los días. De hecho, la última vez que los albirrojos lograron marcar cinco goles a domicilio fue en la temporada 2002/2003, aquella del ascenso a Segunda división con José Luis Montes frente a otro filial, el del Málaga Club de Fútbol. Catorce años, catorce temporadas, separan a una y otra goleadas.

El Algeciras CF arrolló el pasado domingo en la Ciudad Deportiva del Decano. Consiguió una manita que carga de moral a la plantilla y sirve para seguir una semana más en la cuarta plaza, además de ganar una ventaja de dos puntos frente a su más inmediato perseguidor. David Camps hizo dos tantos, el que abrió y el que cerró la goleada, y Tano, Cristian Reyes e Iván Turrillo la completaron.

Los de Guti consiguieron frente al Recreativo B la mayor goleada fuera de las últimas campañas

Así, este Algeciras que entrena David Gutiérrez Guti emuló al más grande de los Algeciras CF de la historia moderna, el que dirigió don José Luis Montes y que logró el ascenso a la división de plata del fútbol español. Aquel histórico equipo consiguió el domingo 16 de febrero de 2003 un 0-5 a domicilio que le situó tercero en el grupo IV de Segunda B en la jornada 24ª. Curiosamente fue ante otro filial, el del Málaga, que también lograría ascender esa campaña.

"La goleada confortable" fue el titular de Quino López para este diario y que bien podría servir para la crónica de la presente temporada. El árbitro del encuentro, el onubense Santana Ponce, pitó dos penaltis y expulsó a tres jugadores del conjunto malagueño en cinco minutos. Con estas decisiones el encuentro se rompió y los albirrojos, a medio gas, superaron al que era un rival directo por los puestos de liguilla.

Como David Camps el pasado domingo, Ortiz hizo entonces dos tantos, en su caso ambos desde los once metros. Armada, Pavón -hoy entrenador del primer equipo del Recreativo de Huelva- y Aitor Santos hicieron los tantos para un equipo que contó para el choque con los inolvidables Iñaki, Castillo, Gartzen, Chico Pérez, Espejo, Luis, Lucas, Torres, Bayarri y Axier.

"Esta victoria nos viene bien a nivel anímico", aseguró entonces el recordado José Luis Montes. Una frase también dicha por David Guti al término del duelo frente a un Recreativo de Huelva B situado en la zona baja del grupo X. Y es que hay muchas diferencias y distancia entre una goleada y otra pero también algunas similitudes.

En la 12/13, el Algeciras le hizo cinco al Conil y en la 14/15, a la Peña Rociera. Esta campaña, los algeciristas ganaron 5-1 al Antonino, pero todos esos triunfos fueron en casa. Desde aquella goleada, el Algeciras CF ha conseguido muchas y muy importantes pero hasta el pasado domingo no había firmado un 0-5, una manita fuera de los muros del Nuevo Mirador en un partido de Liga, sea en la categoría que sea.