De Buenos Aires al Nuevo Mirador

Joaquín Serrago ya es jugador del Algeciras Club de Fútbol. La entidad de La Menacha confirmó al futbolista argentino que será jugador de la primera plantilla para esta inminente nueva campaña tras haber convencido al técnico, José Antonio Asián, durante estas dos semanas en las que ha estado a prueba.

La firma del contrato se realizará la próxima semana, presumiblemente el miércoles (el lunes hay partido frente al San Fernando -ida de la Copa Federación y al mismo tiempo el Trofeo Virgen de la Palma- y el martes es festivo).

El extremo zurdo nacido en Buenos Aires (7 de noviembre de 1995), y con pasaporte portugués, se mostró "muy contento" por la noticia que le comunicaron minutos después del encuentro-entrenamiento ante el Gibraltar United (4-0) pues como él mismo manifestó días atrás a este medio se encuentra "muy cómodo" porque afirma que le atrae todo. "Es una ciudad linda, hay unos compañeros muy amables y simpáticos, buenas personas y además hay unas instalaciones bárbaras", y además destacó "el proyecto del club, que se nota que es un grande de Tercera, y que quiere luchar por el playoff de ascenso".

Precisamente ayer comentó sobre la liga, ya como un rojiblanco más, que el objetivo es "luchar por ser primeros, ese va a ser siempre el objetivo y esperemos cumplirlo y trabajaremos para ello".

El miércoles fue uno de esos días redondos para Joaquín pues además de confirmar que seguirá en el equipo anotó su primer fue tanto. "Fue un partido con rival débil pero todo sirve. Fue más un entrenamiento pero estoy contento porque marqué mi primer gol". "Siempre jugué de extremo izquierdo pero como Gibraltar tenía un lateral bien abierto al igual que el medio, tenía que cerrar un poco más".

Su fichaje alegró no sólo a él, sino a todos sus compañeros ya que en apenas quince días se ha hecho querer en el vestuario. "Los que se enteraron ayer (por el miércoles) me dieron la enhorabuena y me felicitaron", destacando nuevamente su felicidad por ser algecirista.