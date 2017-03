Boza: de oro en oro

De oro en oro. La algecireña María Teresa Boza sumó ayer su segundo título en el Campeonato del Mundo de veteranos que se celebró en Daegu (Corea del Sur). "Iba a por medallas pero no iba a imaginarme que iba a traerme dos de oro", aseguró emocionada la atleta del Cuevas de Nerja, que el martes se subió a lo más alto del podio en jaba lina (categoría 46 a 49) y ayer repitió en lanzamiento de peso.

María Teresa Boza está en el mejor momento de su carrera. Hace unas semanas logró alzarse con la medalla de oro de peso en su categoría en el Campeonato de España. Acudió al Mundial veteranos de Corea del Sur con mucha ilusión y mucho trabajo.

He trabajado mucho y venía a por medallas pero no esperaba que fuesen oros. Qué pasada"

Boza, que compitió en la categoría femenina 46 (para mujeres de edades comprendidas entre 45 a 49 años), ganó con un lanzamiento en la final de 10,57 metros. La letona Petersone Laila (10,25) fue segunda y la alemana Silke Stolt (10,01), bronce. Su alumna y lanzadora del Club Atletismo Bahía de Algeciras María José Hidalgo, Koke, que el martes fue cuarta en jabalina, finalizó ayer en quinta posición en la prueba de lanzamiento de peso en la misma franja de edad con una marca de 9,24 metros en la final.

"Doble campeona del Mundo, una pasada. La verdad es que he entrenado mucho, venía a Corea a por dos medallas, pero lo que no me imaginaba es queme iba a traer dos oros", expresó María Teresa Boza tras lograr su segundo título en el campeonato de veteranos. "Han estado muy caras, ha sido una competición muy dura y muy bonita", añadió la algecireña subrayando el nivel de la cita.

"Vuelvo a dar las gracias a todos los que nos han apoyado, a toda Algeciras, La Línea y todo el Campo de Gibraltar, y quiero dedicar este oro a un chico de Algeciras de una amiga, que necesita el apoyo. Agradecer también a mi familia y, sobre todo, a Koke, que ha sido la que me ha aguantado y ha apoyado desde el minuto cero", declaró.