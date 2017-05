La grada rojiblanca entra en juego

Con las ilusión por las nubes tras golear en Arcos, donde nadie había siquiera ganado, el Algeciras Club de Fútbol afronta el domingo (18:00) la visita del Atlético Espeleño. El club ha declarado el último encuentro de la liga regular en el Nuevo Mirador como Día del Aficionado, con rebajas de precios. La plantilla se siente fuerte de nuevo y vuelve a disfrutar, y quiere que la hinchada albirroja le apoye y disfrute en un partido que puede darle la perseguida fase de ascenso a Segunda división B, incluso de forma matemática.

Parece que el plantel tiene clara la fórmula del éxito para las dos finales que le queda. El exceso de confianza está prohibido en el vestuario albirrojo, que se exige "intensidad y concentración". La afición, como ya ocurrió en Arcos, también es otra de las claves del éxito para los de David Guti.

El Algeciras sería equipo de liguilla de forma matemática si vence y no gana el San Roque de Lepe que recibe (domingo, 18:30) al Atlético Antoniano, equipo que está fuera del descenso con los mismos 37 puntos que el conjunto que marca la caída. Si los leperos pierden, a los albirrojos les valdría con el empate gracias al golaveraje.

Dani Hedrera comentó que lo vivido en Arcos fue "una gozada" pero insta ya a pensar únicamente en el partido frente al Espeleño y a seguir compitiendo "al mil por mil" como lo ha estado haciendo elcuadro de La Menacha en los partidos frente a los conjuntos de la zona alta. "Es superimportante que el domingo vayan a apoyarnos y esperemos que haya una buena entrada, con poco que le demos se vuelcan con nosotros", expresó el defensor.

El técnico, David Gutiérrez Guti, también destacó ayer en rueda de prensa la importancia de la grada, aunque aclaró: "Siempre que se juega un partido importante se reclama a la afición pero no hace falta porque sabemos que va a estar ahí; la semana pasada no se dijo nada y se desplazó en masa en Arcos, la gente no dejó de animar. Esta temporada se ha hecho una lectura negativa de nuestra afición, que nos ha tratado muy bien durante, siempre ha estado con el equipo, incluso en partidos que no hemos estado bien y que incluso merecíamos una bronca", declaró. "Cuando la hemos necesitado siempre ha estado ahí y el equipo ya ha visto lo que es esta afición y la ilusión que genera. Si damos uno, nos devuelven diez", añadió.

Guti exigió "máxima intensidad y tensión" e invita a "bajar la euforia y tener los pies en el suelo" en los dos últimos partidos.

Miguel Ángel Berlanga, uno de los líderes en el vestuario y también en las redes sociales, expresó: "Prohibido caer en la autocomplacencia, el ayer ya no existe y hoy sirve para ser majores que mañana. #AficiónyEquipo #Todosjuntos #reventemosElMirador". Pato también hizo un llamamiento por Twitter: "Sin duda sé que no nos fallaréis".

Los jugadores del Algeciras se subieron ayer a la grada del Nuevo Mirador para Europa Sur e invitan a que el domingo sea la afición la que baje al césped algecireño y les acompañe en una auténtica final por la liguilla.

La junta directiva ha establecido precios de cinco, tres y dos euros y un euros para los niños que entrarán en el sorteo de una camiseta.