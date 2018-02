Bello sostiene que no tiene "nada que ver" con las apuestas ilegales

El exbalono Antonio Bello, en libertad bajo fianza tras ser acusado de participar en amaños de resultados de fútbol durante su etapa en el Jumilla para lograr beneficio en las apuestas, afirmó ayer que él no tiene "nada que ver" con ese asunto y que desconoce exactamente de qué se le acusa. El jugador, que explica que ahora está "más tranquilo" después de pasar "unos días muy difíciles" sí que dejó claro que el mundo de las apuestas "no beneficia a nadie" en las categorías inferiores y que debería "estar reservado para las categorías profesionales".

Bello, que en la actualidad es jugador del Xerez CDFC de la División de Honor, fue detenido el pasado lunes y puesto en libertad el martes tras acogerse a su derecho a no declarar.

El futbolista está siendo investigado por su supuesta participación durante su etapa como futbolista del Jumilla en la denominada Operación Pizarro que persigue a los responsables de presuntos amaños de partidos de fútbol en Segunda B y Tercera y en su relación con supuestas apuestas ilegales. Bello, al que le ha sido retirado el pasaporte, depositó 3.000 euros para obtener la libertad y debe presentarse cada 15 días en los juzgados.

En declaraciones a Canal Sur Jerez, Bello admitió que ha pasado "unos días muy difíciles, como le sucedería a cualquiera que tenga que pasar por esto" pero recalcó que de regreso a casa y después de recibir el apoyo de familia, amigos y compañeros de vestuario está "más tranquilo" y pensando "en lo que hay que pensar".

Bello, crítico con algunos medios jerezanos por cuanto entiende que no han contado con exactitud lo sucedido, explicó cómo se había producido su detención, cuando se encontraba con unos amigos y fue avisado por su padre y que lo primero que hicieron los policías que fueron a detenerle fue retirarle su teléfono móvil.

"Me dijeron que tenía que estar el martes en un juzgado de Zafra y una vez allí nos recomendó el abogado que no declarásemos porque no se sabe exactamente de qué se nos acusan", explicó el banda. "El caso está ahora bajo secreto de sumario y solo queda esperar a la resolución".

"El abogado me ha dicho que esté tranquilo y que me centre en lo que más me gusta", abundó el futbolista.

"Todo esto ha sido muy duro no solo para mí, sino para mi familia, mis amigos... porque yo sabía cómo estaba pero no cómo lo estaban viviendo ellos", aseguró Bello, quien expresó su agradecimiento al Xerez CDFC y expresó su deseo de poder jugar el próximo fin de semana. "No soy para nada partidario de descansar, porque ya no me está afectando como el lunes y el martes", recalcó.