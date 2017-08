Bélgica enfada al Chelsea por citar a Hazard ante Gibraltar

La convocatoria de Bélgica para enfrentarse este jueves ante Gibraltar llegó con polémica. Antonio Conte, técnico del Chelsea, está muy molesto por el hecho de que el español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, haya convocado a la estrella del club de Standford Bridge, el extremo Eden Hazard, que no juega desde que sufrió una lesión de tobillo en junio, precisamente jugando con su selección, a causa de la cual tuvo que ser operado. "Sería un gran error hacerle reaparecer prematuramente", indicó Conte.

"Es importante darle el tiempo necesario para que se recupere bien. Estoy sorprendido de su convocatoria", dijo el técnico del cuadro londinense.

El técnico del Chelsea afirmó que tuvo conocimiento de la convocatoria del extremo 20 minutos antes de la conferencia de prensa de Roberto Martínez. "Fui seleccionador de Italia y respeto su decisión", afirmó Conte sobre el técnico español de Bélgica.

"Si Hazard no está bien no jugará. Es por eso que no lo hace con nosotros" aseguró también el técnico del Chelsea.

La convocatoria de los Diablos Rojos la componen losporteros: Thibaut Courtois (Chelsea -Inglaterra-), Simon Mignolet (Liverpool -Inglaterra-), Matz Sels (Newcastle -Inglaterra-) y Koen Casteels (VfL Wolfsburgo -Alemania-); los defensas Toby Alderweireld y Jon Vertonghen, (Tottenham -Inglaterra-), Thomas Vermaelen (FC Barcelona), Vincent Kompany (Manchester City -Inglaterra-), Jordan Lukaku (Lazio -Italia-), Laurente Ciman (Montreal Impact -Major League Soccer-), Leander Dendoncker (Anderlecht -Bélgica-) y Thomas Meunier (Paris Saint Germain -Francia-), los medios: Nacer Chadli (West Brom -Inglaterra-), Mousa Dembélé (Tottenham), Axel Witsel (Tianjin Quanjian -China-), Marouane Fellaini (Manchester United -Inglaterra-), Kevin De Bruyne (Manchester City), Steven Defour (Burnley -Inglaterra-) y Youri Tielelmans (Mónaco -Francia-); y los delanteros: Eden Hazard y Michy Batshuayi (Chelsea), Dries Mertens (Nápoles -Italia-), Christian Benteke (Crystal Palace -Inglaterra-), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach -Alemania-), Kevin Mirallas (Everton -Inglaterra-), Yannick Ferreira Carrasco (Atlético de Madrid), Romelu Lukaku (Manchester United) y Divock Origi (Liverpool).