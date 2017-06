Bauti se lleva una espina clavada

David Alberto Bautista Martos [Bauti] disfruta, en las Islas Baleares, de sus vacaciones postemporada. Nadie le ha confirmado que no seguirá vistiendo los colores de la Balona, pero él sabe que el club no cuenta con sus servicios. El zaguero, que en su año en La Línea conoció a su actual pareja, da por bueno su paso por la Real Balompédica, aunque admite que en las últimas seis jornadas, las que siguieron a la goleada encajada en Mérida y en las que no contó para el preparador, se sintió "culpable. Fue muy duro".

"La verdad es que sí me sorprendió ver que ni siquiera me decían que no iban a contar conmigo, porque estuve toda la temporada dando la cara, pero como le sucedió a Álex Rubio y a Óscar Santiago la derrota en Mérida nos crucificó y a partir de ahí...", explica el lateral.

"Fue todo muy duro, llegó un momento en el que me sentía culpable y eso para un futbolista tampoco es bueno, porque el estado anímico es importante para que un jugador pueda rendir y a fin de cuentas los cinco goles nos los metieron a todos, como los que nos hicieron en Jaén en la primera jornada", recalca el defensa.

"A pesar de todo yo intenté seguir dando la cara, entrenarme a tope, tratar de ayudar a mis compañeros y cumpliendo como jugador de la Balona que era", defiende Bauti, que recalca que el entrenador, Julio Cobos "en ningún momento" se entrevistó con él para explicarle a qué se debía el cambio de situación.

"Después ves que se anuncian fichajes, te enteras que estás negociando con compañeros y sé que están buscando un lateral derecho y te haces a la idea de que es una etapa que ha acabado", reflexiona en voz alta.

A pesar de este final desagradable, Bauti hace "un balance bueno" de su paso por La Línea. "Me quedo con las cosas positivas y de las negativas trataré de aprender para el futuro", puntualiza.

"A nivel humano he pasado un año magnífico, en lo deportivo hasta este tramo final también y prefiero olvidar este último tramo", comenta el defensor.

"Cuando tenga que ir a La Línea con cualquier equipo pensaré que me brinda la oportunidad de saludar a un montón de gente buena que he conocido, entre ellos los compañeros, no miraré atrás con rencor", recalca.

Bauti asegura que, en contra de lo que señala la rumorología, no está decidido ni su regreso al Linares ni su fichaje por el Jaén y abandona la conversación dando las gracias. "Sólo puedo agradecer al club la posibilidad que me brindó de jugar en la Balona y a la afición el trato que me dispensó, aunque es verdad que en algún momento no nos sentimos todo lo respaldados que nos hubiese gustado".

"Al final lo importante es que entre todos salvamos a la Balona y puedo asegurar que seguiré siempre la marcha del equipo y que cada vez que me acerque a La Línea iré al estadio para ver a mis compañeros, con los que me queda una gran amistad", concluye.