Bartomeu no piensa dejarlo

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que "no tiene la más mínima intención de dimitir" y calificó de "rumor" este tipo de posibilidad durante la comparecencia anual ante el Senado del club.

"Ganamos las elecciones anticipadas de 2015. Un 80% de los compromisarios aprobaron los presupuestos y nos sentimos totalmente legitimados para tomar decisiones y muy ilusionados", argumentó.

La directiva de Bartomeu ganó con holgura las elecciones celebradas en el verano de 2015 y el mandato concluye en junio de 2021. Pese a ello, en algunos sectores del barcelonismo han aparecido rumores sobre una hipotética dimisión del presidente, que cedería su puesto al vicepresidente primero, Jordi Cardoner. Durante su intervención ante el Senado del club, Bartomeu también habló sobre el caso Neymar 2 y calificó de "hecho sin precedentes" la apertura del juicio oral. Bartomeu considera que el jugador y el Barça son "víctimas" en este caso y advierte que el club defenderá su inocencia y su honor.

Bartomeu, además, recordó que el club ha afrontado el adiós de Pep Guardiola o de Xavi, la muerte de Tito Vilanova o la sanción de la FIFA. "Si no ganamos la Liga, esta temporada no será exitosa, pero no siempre se puede ganar", comentó.

En cuanto a la marcha de Luis Enrique, el dirigente barcelonista valoró el trabajo del técnico, insistió que ha firmado "tres temporadas extraordinarias" y justificó su adiós por lo mucho que desgasta este cargo.