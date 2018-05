Los Barrios, al todo o nada

No hay un título en juego, pero lo parece porque el premio es casi tan importante e incluso más. La Unión Deportiva Los Barrios afronta hoy (12:30) en el San Rafael el último encuentro de la campaña, el que decidirá si continúa en Tercera división una temporada más. La derrota cosechada el pasado domingo en Huelva ante el Atlético Onubense implica que a los gualdiverdes no les valga otra cosa que el triunfo sobre un CD Utrera al que no le va demasiado en este envite postrero. Pero no basta con eso. También precisan que el Alcalá no sea capaz de derrotar a un Atlético Sanluqueño que se juega la cuarta plaza. La victoria de los panaderos supone el descenso de los barreños.

El lastre de una inaceptable primera vuelta pesa como una losa hoy sobre el horizonte de la Unión Deportiva Los Barrios. El conjunto de la Villa -el sexto en número de puntos del grupo X de Tercera en la segunda mitad de la temporada- afronta el desenlace dependiendo de terceros. Le penalizan mucho los cuatro primeros meses de competición, pero también el inesperado resbalón de hace una semana ante el filial del Decano, que dejó tan vivo al Atlético Onubense como tocado en su línea de flotación a la escuadra barreña.

Si hace tres meses me dicen que íbamos a llegar en esta situación lo hubiese firmado"Carlos RíosEntrenador de la Unión

Pero no es tiempo de mirar atrás, entre otras cosas porque de nada sirve. Hoy solo cabe ganar o ganar. Y luego que el fútbol decida. Por eso la directiva que encabeza Álvaro Moya y el incansable Comando Chicharrón no han cesado de hacer llamamientos durante toda la semana para que sus convecinos aparquen durante un par de horas las ganas de Feria y acudan al San Rafael para ayudar a salvar la categoría.

Los números dicen que la Unión depende de terceros. La lógica, que es muy probable que el Sanluqueño logre en Alcalá un resultado que ayude a los barreños a quedarse en categoría nacional, así que harían bien los del San Rafael en cumplir con su parte del pacto.

El técnico local, Carlos Ríos, confiesa que la que hoy finaliza es "una semana que se ha hecho muy larga" como resultado del revés del pasado domingo en suelo onubense. "Lo que queremos es que llegue la hora del partido y resarcirnos si es posible de aquello".

"La situación ha querido que, por desgracia, no nos valga otra cosa que el triunfo, así que no nos queda otra que centrarnos en ganar y tratar de aislarnos de todo lo que no esté en nuestra mano", avisa el míster a su vestuario. "Ya después si el Sanluqueño ha sido capaz de puntuar en Alcalá pues estaremos salvados, pero nosotros no podemos especular, hay que ganar o ganar".

A pesar de la aparente dificultad de la combinación que la Unión necesita hoy para salir de los puestos de descenso, el preparador admite que si hace dos meses le hubiesen ofrecido esta opción hubiese "firmado sin dudar un momento".

"Es que parece que ya nadie se acuerda, pero estábamos en una situación... no era imposible, pero lo rozaba", reivindica Ríos. "Diez puntos, que eran los que nos separaban de la salvación, son muchos puntos y teníamos muchos condicionantes en contra y aquí estamos".

"Los que me conocen saben que soy positivo por naturaleza, pero en este caso es que además tenemos motivos fundados para creer, porque la posibilidad de que el Sanluqueño puntúe no es ni mucho menos disparatada, ya que se está jugando estar en una liguilla de ascenso", reivindica el preparador, que hace oídos sordos a la idea de que el Utrera jugará a medio gas. "De eso nada, nosotros vamos a salir con la idea de que nos vamos a medir a un buen equipo". "Lo que tenemos que tener claro es que para ganar hay que proponer fútbol y tener controlados los detalles, porque muchas veces se piensa que solo con el corazón se sacan estos partidos adelante y ése es un concepto equivocado", finaliza.

La única baja es Xavi Carmona, sancionado. Biri y Dani Hedrera apenas han podido entrenarse durante la semana, pero dada la trascendencia de la contienda, puede darse por hecho que saltarán al césped.