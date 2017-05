Los Barrios, Tesorillo y San Roque despiden el trofeo Al Andalus por todo lo alto

Los equipos de Los Barrios, San Roque y Tesorillo regresaron ayer con excelentes resultados de la final del torneo Al Andalus de gimnasia rítmica, que tuvo lugar en Mijas Costa (Málaga). Los Barrios conquistó tres medallas de plata. Una para Carmen Moya, otra para Laura Correro y una tercera para ambas por equipos. Claudia Correro y María Quijano no subieron al podio. San Roque clasificó a todos sus equipos y vio como Ingrid Romero se subía al primer cajón del podio, Daniela Sierra al segundo y Martina Perles, al tercero. Por su parte Sara Domínguez y Adriana Romero le dieron las dos medallas de oro a Tesorillo, Elena mena y Estrella Losada las de plata y Elena Guerreto, la de bronce. Las tesorilleras participaron también en el Ciudad de Mijas con dos subcampeonatos (equipos infantil C y cadete C) y tres primeros puestos individuales (Clara Calvente, Valeria Oda y Sara Domínguez).