"Balono, contamos contigo"

La Real Balompédica Linense tiene a su alcance sellar matemáticamente el próximo domingo (17:00) ante el Granada B la permanencia matemática en la Segunda división B. La directiva albinegra dio el primer paso para rodear el encuentro, que será televisado por Canal Andalucía, esté rodeado del mejor ambiente posible y estableció que el precio de las entradas fuese de uno y cinco euros. Ahora es el vestuario el que toma la palabra para solicitar a la ciudadanía que respalde al equipo en 90 minutos que pueden resultar decisivos después de una temporada que no ha resultado fácil, pero que, después de los dos últimos triunfos de los de Julio Cobos sobre rivales de la parte alta, camina hacia un final feliz.El segundo entrenador, Juan Mari Sánchez, ejerce de portavoz del cuerpo técnico y sostiene que el que enfrentará a la Balona con el Granada B el próximo domingo es “el partido más importante del año” y garantiza que el vestuario “lo dará todo” para conseguir esa victoria que acabe con las dudas, pero recalca: “Necesitamos el apoyo de nuestra afición para conseguir el objetivo de estar la temporada de nuevo en Segunda B”. En lo que se refiere a los jugadores, el capitán Ismael Chico recuerda que el club ha hecho “un esfuerzo grande para poner las entradas al alcance de todo el mundo” y entiende que es una buena oportunidad de que “al ser el partido televisado, se dé una buena imagen a toda Andalucía” de lo que supone la Real Balompédica para La Línea.“Además nos hace falta que venga nuestra afición porque hay mucha gente confundida y no estamos salvados aún, queda algún puntillo aún pendiente y es importante conseguirlo cuanto antes y si es delante de nuestra afición y podemos celebrarla con ella, mejor”, añade el centrocampista de La Atunara.Otro de los clásicos en la caseta local del Municipal, el tarifeño Juan Pedro Rico Juampe, es directo: “Necesitamos tu apoyo más que nunca. Ahora es el momento de acudir al estadio. Las entradas son asequibles y nos estamos jugando la salvación. Todavía no hemos conseguido nada matemáticamente. Llevamos todo el año sufriendo, este domingo está a nuestro alcance y os necesitamos para que nos podamos dar una alegría todos juntos”.El central Mario Gómez insiste en un mensaje que la caseta no se cansa de repetir desde el pasado lunes. “Nos queda un paso para conseguir todo por lo que llevamos peleando a lo largo de la temporada”, en clara alusión a la que la permanencia aún no está solventada. “Con tu ayuda lo conseguiremos”, le dice al aficionado. “Balono, acude al estadio y apóyanos. ¡Queremos seguir en Segunda B!”.Damián Zamorano, autor del tanto que permitió a la Balompédica lograr la valiosísima victoria del pasado sábado en el Álvarez Claro de Melilla, se pregunta: “Si sos balono, ¿a qué esperas? Consigamos el objetivo juntos. Te esperamos el domingo en el Municipal. Sin tu apoyo no seremos la Recia”.El lateral zurdo Raúl Prieto Rulo, que ha recuperado protagonismo en las dos últimas jornadas, asegura que en el estadio y en el vestuario “está todo preparado” para que el partido del domingo acabe por convertirse en una fiesta. “Necesitamos que el estadio esté lleno y que vuestro apoyo nos ayude a que la victoria sea un poco menos complicada”.El jerezano Alfonso Castillo repite un argumento ya utilizado por Juan Mari Sánchez, en el sentido de que el partido que enfrentará a la Real Balompédica con el Granada B es “el más importante de toda la temporada” para el equipo de La Línea. “Si ganamos ya podremos decir que somos una temporada más equipo de Segunda B”, recuerda el jugador.“Por eso más que nunca necesitamos de vuestra ayuda”, comenta, dirigiéndose a los hinchas. “Os esperamos en el Municipal para, entre todos, conseguir el objetivo… ¡Vamos Balona!”.