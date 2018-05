Balona, todos a una

La Real Balompédica, su entorno, sus aficionados, los linenses en general, han decidido enterrar, siquiera temporalmente, el hacha de guerra. Todos los que de una u otra forma se sienten parte de la centenaria entidad de La Línea han comenzado a lanzar mensajes cuyo único objetivo es aunar esfuerzos y evitar que los albinegros se desplomen a Tercera división.

"No olvides cuál es tu escudo", propagado por el propio club en su cartel anunciador del encuentro del próximo domingo (18:30) con el Cartagena, y "nos la jugamos todos, ahora es el momento" son algunos de los lemas en los que se basa esa campaña que trata de llevar el mayor número de aficionados posibles al estadio, al amparo de unos precios de las entradas que la directiva de Raffaele Pandalone ha fijado en uno y dos euros.

Transmitid este mensaje al vestuario: seguimos confiando en vosotros, por favor, no nos decepcionéis"

Los aficionados, a través de Twitter, han decidido ponerse manos a la obra. "El partido con el Cartagena es el que nos dará la salvación #somoslaRecia vamos a demostrarlo, el Municipal tiene que ser el jugador número 12" afirma Danniyyel.

Los jugadores han encendido también la mecha para conseguir que el estadio sea una fiesta. El granadino Gato afirma: "El sobrenombre de La Recia se le queda corto, por eso pido un último esfuerzo a esa afición que lo da todo por nosotros cada domingo en este que es el momento más importante de todos, en el que os necesitamos más que nunca para alcanzar el objetivo. Ahora más que nunca ¡vamos mi Balona, vamos campeón!".

Las palabras del banda no han pasado desapercibidas y han encontrado respuesas como "ahora hay que sacar ese plus que da llevar ese escudo, que nos vean con sangre en los ojos cuando salgamos al Municipal", que llevan la firma de Yanito. "Éste es el mensaje que tenéis que transmitir en el vestuario, sobre todo a los nuevos: seguimos confiando en vosotros… por favor no nos decepcionéis".

"Sí se puede", defiende el meta Javi Montoya, que el sábado recuperó la titutaridad en Jumilla. "Todos juntos, el domingo, al Municipal. A por ellos". El segundo entrenador, Juan Mari Sánchez también lo tiene claro: "El domingo es la guerra de todos, es el día para lo posible y lo imposible, es día para remar todos juntos, es día para agradecer a esos cincuenta héroes que fueron a Jumilla, es día para unirse con nuestra afición".

La entrañable peña Pichigüey habla de la necesidad de respaldar a la plantilla "en una final"… y así hasta el infinito. La derrota en Jumilla ha despertado a la bestia del orgullo balono. Y todos los sectores se unen para que sea el líder Cartagena el que pague las consecuencias.