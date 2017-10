Balona, donde las toman, las dan (2-0)

Está escrito. El fútbol ni se queda con nada ni tarda demasiado en pagar sus deudas. Hace quince días un penalti malogrado condujo a la Balona a su primera derrota de la temporada, a manos del Écija, y la descabalgó del posible liderato en solitario. Ayer los de casa se adelantaron desde los once metros -esta vez sí que estaba Sergio Molina para lanzarlo- y fue su rival el que, con uno-cero, estrelló en la madera una pena máxima. Después, para cerrar el círculo, José Ramón -precisamente el lanzador de aquel penalti que se fue al limbo ante los astigitanos- sentenció. Los albinegros vuelven a saborear un triunfo después de dos semanas sin hacerlo y se aúpan a la segunda plaza de la tabla.

La Balona recupera su hoja de ruta. Sin estridencias, sin excesiva brillantez, entre otras cosas porque parece haber perdido un poco de chispa, pero a base de paciencia y de asestar los golpes en los momentos más oportunos ha empezado a cogerle el gustillo a eso de estar en la zona alta y definitivamente quién la quiera bajar de ahí va a tener que sufrirlo.

También es verdad que, como sucede siempre que la temporada está para uno, a los linenses casi siempre le salen las cosas bien. Ayer, como ante el Extremadura, cuando aún estaban cruzándose guantes, el árbitro decretó un penalti a favor. Infantil derribo a Stoichkov después de una filigrana del sanroqueño dentro del área. Indiscutible. Esta vez estaba Sergio Molina para ejecutarlo. Y para marcarlo.

En esta Segunda B jugar con el marcador a favor supone mucho y además la Balompédica sabe hacerlo especialmente bien. Los linenses realizan un repliegue parcial y esperan para romper por banda, aunque ayer ni Gato ni José Ramón parecían estar por la labor. Y puede que el terreno de juego, que desde arriba se veía precioso, tampoco ayudase demasiado.

El caso es que El Ejido no lo hacía mal. Buscaba crear superioridad en el centro y tocaba con gusto, pero su potencial arriba no es que le obligue a jugar con un falso nueve. Es que no es ni falso, ni nueve.

Aun así a base de merodear por el área los almerienses hicieron trabajar a Montoya, que replicó con un paradón a un lanzamiento de Cubo (37'). A la salida del preceptivo córner David cabeceó con mucha intención, pero fuera.

Los de casa sólo se estiraron ya al final, pero el testarazo de Joe no encontró marco.

La segunda parte comenzó con el mismo guión. El Ejido quería pero era incapaz de encontrar la vía de agua de la Balona y ésta se armaba de paciencia para buscar un golpe definitivo.

Así estaban las cosas cuando en el 60' a Dennis Nieblas se le fue la mano y derribó a Gabri cuando éste entraba en el área. Penalti tan claro como el primero. Y en la grada, esa sensación de "se estaba viendo venir". Tomó el balón Carralero, un excelente pelotero, que quiso ajustar tanto, tanto, que acabó lanzando el balón contra el poste.

Ni los cambios hicieron cambiar el rumbo. Hasta que llegó el 82'. Juanmi Carrión, que fue de menos a más en su debut, se inventó un pase a la espalda de la defensa, José Ramón leyó la jugada y se plantó solo ante el exalgecirista Cristian Arco, al que superó con templanza.

Cada vez suena menos a casualidad esto de ver a la Balona en lo más alto. Igual va a ser cuestión de ir acostumbrándose.

Montoya HH

Sergio Rodríguez H

Joe HH

Dennis Nieblas H

Juanmi Carrión H

Gato l

(Juampe, 76') s.c.

Ismael Chico H

Sana H

(M. Abenza, 70') s.c.

José Ramón H

Sergio Molina H

Stoichkov H

(Cuero, 80') s.c.

Cristian Arco H

Manu Sánchez H

(Javilillo, 74') s.c.

Javi Hdez. H

Arregi H

David HH

(Marcelo, 81') s.c.

Lolo González H

(Hakim, 62') l

Velasco H

Gabri H

Echu l

Carralero H

Cubo HH