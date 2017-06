"La Balona siempre me llamó la atención, porque allí se vive el fútbol con el corazón"

El centrocampista senegalés Sana Ndiaye afirmó ayer estar "muy contento" después de que se hubiese cristalizado su fichaje por la Real Balompédica Linense que, reconoce, empezó a fraguarse hace ahora un año y que entonces no se produjo "por culpa de unos flequillitos". El futbolista, que se encuentra de vacaciones en Almería, entiende que llega a un club cuyo entorno "vive el fútbol con el corazón" porque a sus aficionados "les gusta mucho el fútbol" y recalca que aunque hace poco que terminó la competición ya tiene ganas "de estar en La Línea".

"Yo siempre he jugado en Andalucía, conozco bien el grupo cuarto y la Balona siempre ha sido un equipo que me ha llamado mucho la atención, por toda la gente que arrastra y por cómo se vive el fútbol a su alrededor", explica el mediocentro, que hace dos años coincidió en el Olot con Antonio Jesús Ramos Gato, cuya renovación fue anunciada la pasada semana por los albinegros y con el que, por lo tanto, se reencontrará en la caseta del Municipal. "No es mal futbolista ¿eh?, es un encanto como juega, con una velocidad…", recalca en referencia al lojeño, con el que asegura que tiene muy buena relación.

Sana admite que en su brillante partido en el San Rafael de Los Barrios contra la Balona el pasado mes de agosto estaba especialmente motivado. "Yo siempre que salgo al campo trato de hacerlo lo mejor posible, aunque unas veces salga mejor y otras, peor. Pero es verdad que ese día, después de no haber podido fichar en verano, no fue una casualidad que me dejase ver".

Preguntado por sus características y por lo que podrá aportar al nuevo proyecto albinegro, Sana Ndiaye explica: "Yo me considero un futbolista de equipo, que aporto mucho esfuerzo y aunque es verdad que soy un poco más defensivo que otra cosa también entiendo tengo un buen toque de balón y un buen cambio de ritmo".

El jugador de origen senagalés reconoce que la temporada en el Atlético Sanluqueño ha sido difícil en el apartado deportivo, ya que finalizó con el descenso de categoría, pero prefiere hacer una lectura positiva: "En el fútbol, como en cualquier otro apartado de la vida, se aprende de las cosas buenas y de las malas y espero que todo esto me haya servido para ser mejor futbolista en el futuro.

Y de cara al futuro espera ponerse "pronto al día" de cómo será el equipo en el que militará la próxima campaña porque ahora está "tratando de desconectar", porque tras un año intenso "también es necesario".