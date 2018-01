La Balona recurre la tarjeta a Ismael Chico para que pueda jugar en Écija

La Real Balompédica Linense tiene decidido presentar hoy un recurso ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol contra la tarjeta amarilla que el pasado domingo mostró el colegiado madrileño Aaron Vázquez González al capitán albinegro Ismael Chico, que al ser la quinta de su ciclo le impide jugar al centrocampista el próximo domingo en Écija.

El acta del choque entre Extremadura y Balona, que por cierto no pudo ser redactada en el estadio por un problema con la conexión a internet, recoge que el trencilla amonestó al futbolista de La Atunara por "retrasar excesivamente la salida del terreno de juego durante una sustitución, con ánimo de perder tiempo".

La entidad de La Línea es consciente de que es complicado demostrar "de forma patente y más allá de toda duda razonable" como exige el reglamento para retirar una admonición que Ismael Chico no se demoró en exceso a la hora de abandonar el rectángulo de juego, pero se acoge a un detalle que resta veracidad al documento arbitral.

Cuando Julio Cobos decide relevar a Ismael Chico, el juego estaba detenido porque estaba siendo atendido el cancerbero balono Javi Montoya. Como quiera que mientras el portero no está en disposición de jugar no puede volver a ponerse el balón en juego, es obvio que Ismael Chico no perdía tiempo ni retrasaba el reinicio del choque. Es decir, el espíritu de la sanción sí está vulnerado.

La Balona ya presentó el pasado domingo un recurso contra la quinta amarilla de Juan Diego Molina Stoichkov, que no prosperó. El delantero sanroqueño cumplió su castigo y vuelve a estar a disposición del técnico para la próxima jornada.