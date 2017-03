La Balona pone rumbo a unas elecciones

El presidente de la Real Balompédica, Alfredo Gallardo, solicitará en breve una reunión con el alcalde de La Línea, Juan Franco, con la exigencia de que estén presentes los miembros de su junta directiva. Una vez se conozca el resultado de este encuentro y autoridades, el mandatario albinegro tiene decidido informar de la situación del club en una asamblea abierta. La finalidad última es convocar elecciones cuando finalice la presente andadura, sin que Gallardo confirme, entre otras cosas debido a su delicado estado de salud, si comparecerá como candidato.

La Balona empieza ya un proceso electoral que no tiene fecha. Alfredo Gallardo está decidido a aclarar con el alcalde, Juan Franco, los diferentes motivos que separan a entidad y consistorio, que van desde la aportación privada que llegará de mano del primer edil (la Balona entiende que serán 50.000 euros y el Ayuntamiento que el compromiso es de 20.000) hasta el nombre del estadio, pasando por otros muchos pequeños detalles.

"En esa reunión quiero que asista toda la junta directiva y que Juan Franco vaya acompañado de quien crea oportuno, pero entiendo que ha llegado el momento de aclarar las posturas", reclama Alfredo Gallardo. "Por supuesto habrá luz y taquígrafos y al final daremos cuenta a la prensa de lo sucedido", subraya.

Una vez se haya producido esa reunión, la intención de Alfredo Gallardo es convocar, siempre antes de que termine la temporada, lo que él denomina una "asamblea abierta". "Queremos que todo el aficionado que lo desee conozca cuál es la situación del club. Nosotros no pedimos que nos den nada, sólo que no nos pongan más zancadillas".

El presidente apela a que existe un convenio para cuatro años de cesión del estadio que el Ayuntamiento pretende ahora remodelar. "No tiene ningún sentido. Lo firmamos no hace ni un año. Y que no traten de poner por medio al club de atletismo, nosotros somos gente solidaria, lo hemos demostrado en innumerables ocasiones con otros clubes y si es necesario, nos ponemos de acuerdo con el Club Atletismo Linense", sostiene el presidente. "No tardaríamos ni cinco minutos".

El último paso de este proceso es convocar unas elecciones, en las que Gallardo no sabe si será candidato. "Depende de muchas cosas", dice. "Desde luego con esta guerra no tiene sentido que yo siga aquí. Igual ellos tienen un candidato y por eso está pasando todo esto. Si es así, que me lo digan que yo, y más con los problemas de salud que tengo, en cinco minutos recojo mis cosas y me voy a la casa. Pero siempre y cuando el club quede en manos de gente con garantías".

"Lo que no puede pasar con la Real Balompédica Linense es lo que está pasando con la Peña Joselito Manolete, El Águila Real.. aquí desaparece todo el mundo y el único club que funciona bien no encuentra más que problemas", lamenta el mandatario albinegro sobre la situación actual.