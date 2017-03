La Balona pilla cacho

Lo suficiente para meter el miedo en el cuerpo más que al equipo, a la grada. Pero el Mancha Real no tenía para más y la Balompédica no se iba a permitir menos. Queda una final menos.

El Mancha Real, que había realizado un doble cambio en el intermedio, no mejoró apenas. Con todo, a diez del final y en su primera incursión en el área de la segunda parte, una falta de entendimiento entre Óscar Santiago y Mario Gómez en un balón largo propició que Álvaro hiciesde el 3-1.

Con el partido resuelto, el césped seco y la temperatura, el fútbol fue decayendo, lo que por otro lado era lógico. Canario fue pagando su elogiosa sobreexposición al juego y ya no intervenía tanto y la Balona fue menguando.

Sin embargo Jesús acertó a evitar que Canario encumbrase aún más su actuación (26') en un mano a mano, Zamorano primero estrelló el esférico en el larguero (28') y más tarde (37') se empeñó en no mandar atrás e intentó sorprender desde la línea de fondo, pero la parte exterior del palo evitó el tercero.

A los 12' Canario se asoció con Gato, éste -que no encontró rival en Manolo León durante toda la mañana- afinó para ponérsela a Stoichkov en el segundo palo y el nueve -que jugó de lo que, dicen, no le gusta jugar- acertó con la portería. Los visitantes reclamaron con insistencia fuera de juego de Gato en el arranque de la jugada. Desde la grada es casi imposible de determinar si esas quejas estaban justificadas.

Salvando un lanzamiento raso del pichichi Airam en el minuto dos, el Mancha Real no existió en ataque. La Balompédica se apoderó del balón y fue atrincherando a un rival que, visto lo que enseñó en el Municipal, cuesta creer que esté peleando de tú a tú con los locales por evitar el descenso. Es más, cuesta creer que esté aún peleando por evitar caer al pozo de la Tercera.

Canario y Stoichkov. Stoichkov y Canario. Dos que, paradojas de este bendito deporte, aparecieron en infinidad de quinielas como descartes de la Balompédica durante el mercado de invierno fueron los que se asociaron ayer -con la inestimable colaboración de Gato- para llevar a los albinegros hasta una victoria valiosísima. No tanto porque suponga un pasaporte hacia la permanencia, que no lo es, sino por las consecuencias que podría haber tenido para la escuadra albinegra, tanto en el apartado anímico como en el clasificatorio, un resultado adverso. Los de La Línea cuajaron un excelente primer tiempo, se relajaron tras el tres-cero y cuando el cansancio les pudo -especialmente cuando le llegó a Canario- emborronaron en los minutos finales un resultado más que merecido.

La falta de fluido eléctrico impide que se riegue el terreno de juego

El césped del estadio Municipal de La Línea presentaba ayer un aspecto seco (lo que se traduce en una enorme dificultad para realizar un fútbol rápido) y el marcador electrónico no funcionó como consecuencia de una avería en el servicio eléctrico de la instalación. Las deficiencias comenzaron a dejarse sentir durante la jornada del sábado. El Ayuntamiento no tenía personal especializado de guardia, por lo que contrató los servicios de una empresa ajena al municipio, que en principio solventó la situación. Sin embargo, el problema reapareció a primera hora de la mañana de ayer. Una 'fase' del servicio tuvo que ser desconectada para que el choque entre los albinegros y el Mancha Real pudiese disputarse. La Balompédica siente una especial preocupación porque en caso de no solucionarse la avería en las próximas horas y después de una jornada de intenso calor para estas fechas, el césped podría resentirse.