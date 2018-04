La Balona huye de derrotismos

Cambio de sensaciones. Ése es el argumento que ha invandido el vestuario de la Balona después de su derrota del pasado sábado en su visita al líder Marbella. Es obvio que el equipo de La Línea encajó en el Municipal de la capital de la Costa del Sol su cuarta jornada sin vencer y sin anotar un gol y que eso tiene su reflejo en la clasificación, pero no es menos verdad que quienes vieron el duelo han recuperado la confianza en un equipo que ya ha comenzado a hacer un llamamiento para que el próximo domingo (18:30) su afición le respalde en el encuentro con el San Fernando y pueda lograr esa victoria que le permita alcanzar los tan cacareados 45 puntos.

El veterano Juan Pedro Rico Juampe, siempre sosegado en sus análisis, admite que el equipo "no pudo volver satisfecho" del encuentro por culpa del resultado, pero recalca: "A pesar de la derrota nos vinimos contentos con las sensaciones, porque no hay que olvidar que plantamos cara hasta el último minuto a un equipo que encadena catorce jornadas sin perder".

El delantero colombiano Wilson Cuero, que reapareció y ofreció buenísimas prestaciones, se muestra en primer lugar satisfecho por haber vuelto a ser útil al equipo y lamenta que la Balompédica no lograse un mejor resultado para el que, en su opinión, se hizo acreedor sobre el terreno de juego.

"Si jugamos así, será fácil que pronto lleguen los resultados", vaticina.

Juanmi Carrión se muestra agradecido por los elogios que recibió por la que sin duda fue su mejor actuación desde que se incorporó a la Real Balompédica el pasdo verano. "La verdad es que me encontré muy bien", admite el lateral zurdo.

"Estuve toda la semana muy centrado, sabiendo que me iba a enfrentar a uno de los mejores extremos de toda la categoría y desde que salté al campo estuve muy concentrado, tratando de que no me desbordara en el uno contra uno", especifica.

"Vosotros sois los primeros que me habéis metido caña", dice en referencia a las opiniones sobre su labor vertidas en este periódico "pero también es verdad que a base de no jugar había perdido la confianza y sin embargo creo que estuve el sábado a la altura y que de ahora en adelante voy a ir para arriba".

El defensa desvelaba que al término del encuentro su compañero Olmo se acercó a él para darle la enhorabuena. "Me dijo que había dado un partidazo y eso se agradece", abunda.

Juanmi Carrión admite que siente "mucho coraje" por la derrota ante el Marbella. "Nos metieron el mazazo cuando mejor lo estábamos haciendo, pero yo personalmente estaba más tranquilo que una semana antes con el Córdoba B porque aunque el resultado es el mismo y sumas cero puntos, la sensación que uno se lleva es que mejoramos en muchos aspectos".

El defensa incide en la importancia del encuentro con el San Fernando "que nos lo pondrá difícil como todos los equipos" pero subraya: "Yo estoy convencido de que poniendo las ganas que pusimos en Marbella tendremos muchas posibilidades de conseguir los tres puntos".

El entrenador de la Balona, Julio Cobos, ha alterado el programa habitual de entrenamientos y la plantilla descansa hoy y ya vuelve mañana para ejercitarse hasta el próximo sábado.