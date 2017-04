La Balona se hace un rollito con el líder

La Balompédica sale a flote por méritos propios y la permanencia albinegra se antoja cada vez más cerca, más factible. El equipo albinegro respondió a la inaceptable goleada de Mérida como sólo saben -y pueden- hacerlo los equipos con orgullo. La plantilla desenterró el ADN balono por excelencia, esa condición de Recia que tanto echaba en falta su gente, y a base de trabajo, sacrificio, solidaridad, un orden exquisito y un Stoichkov bendecido desde que comenzó 2017 por el dios del gol desarboló a un Lorca al que apeó del liderato y que se fue de La Línea sin lanzar entre los tres palos. Mucho capital chino invertido para tan poco fútbol. Fue difícil, muy difícil, identificar durante los noventa minutos cuál era el líder y cuál el que peleaba angustiado por su salvación.

Muchos de los que acudieron al vetusto coliseo linense acabaron preguntándose dónde estaba ese equipo tan temible que lideraba la clasificación hasta que dobló la rodilla en el Municipal. Pero lo de ayer no es más que la enésima edición del eterno debate sobre si las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas. El murciano es mucho mejor equipo de lo que pareció en el Municipal y si no pudo exhibirse fue, sencillamente, porque la Balona controló el tiempo del partido y trabajó hasta la extenuación para impedírselo. El mérito, para el que se lo trabaja. Por eso los de La Línea están cinco puntos por encima de la promoción y a seis del descenso.

La Balona presentó media docena de cambios en un once que por mucho que su entrenador Julio Cobos quiera disimularlo, deja un señalado sabor a tirón de orejas a muchos de los que encajaron la goleada en el Romano. La variante más destacaba -que no sorprendente, porque este periódico ya lo había anunciado- fue la presencia de Jesús Godino en el marco. El once ya era una propuesta ideológica. Un mensaje: aquí van a jugar los que corran, los que se dejen el alma por el escudo. Y eso fue lo que hicieron los elegidos para saltar ayer al césped. Correr, ser solidarios, juntar las líneas para evitar que el rival le hiciese daño con su potente juego entre líneas y tener paciencia. Tanta paciencia como capacidad para leer lo que estaba suciendo.

El duelo estaba en esos momentos de estudio mutuo cuando Sergio Molina botó una falta y a Rafa Navarro se le vino demasiado encima el balón y cabeceó alto. La incorporación a la plantilla del malagueño -que jugó su primer duelo como titular- se demuestra un acierto por días. No sólo lleva un ordenador incorporado que le permite marcar el tiempo de juego, sino que se ha convertido en una nueva arma para los linenses, porque su capacidad para poner en juego los balones parado con peligro es indiscutible.

La media hora ya se veía llegar cuando Borja García se hizo un lío al tratar de sacar el balón, el propio Sergio Molina le arrebató el cuero y tardó un segundo en mandar un pase interior a Stoichkov, que tumbó a Dorronsoro con un movimiento de cadera y empezó a festejar casi antes de que el cuero se alojase en las mallas.

El partido estaba donde quería una Balona cuyos centrales sufrían, pero se las ingeniaban para controlar al pichichi Chumbi.

Los de casa se juntaron, dejaron el control del balón al rival y esperaron su momento. Bien es cierto que antes, en el 33', un disparo de Rafa Navarro se envenenó a medida que se iba acercando al marco y Dorronsoro tuvo que meter la mano en una posición acrobática porque se le colaba.

Del arreón final del equipo visitante -lo único que hizo en ataque en toda la mañana- quedó un centro de Borja Martínez que cabeceó con intención Dani Ojeda, pero el esférico se fue a una cuarta de Jesús Godino. En el añadido el balón se paseó por el área pequeña del meta guadiareño sin encontrar rematador entre el suspiro de la grada.

Los dos sustos finales habían puesto el corazón en un puño a los hinchas balonos y alertaron a los futbolistas albinegros. Si habían trabajado, si se habían sacrificado durante el primer tiempo, lo hicieron aún más en la segunda mitad, mientras esperaban la contra que le permitiese sentenciar.

El Lorca, cuyo técnico no hizo un solo movimiento táctico para alterar lo que estaba sucediendo, no conseguía llegar con peligro. La Balona tuvo una de Stoichkov en un centro de Juampe y otro tras un disparo de Sergio Molina.

Y llegó el 74'. Fue entonces cuando Ismael Chico encontró recompensa a su desmedido esfuerzo de todo el encuentro, mandó por detrás de los centrales a Stoichkov, quien aprovechó la precipitación del portero visitante y sentenció con una definición muy similar a la del primer tanto. No es de extrañar que el público se rindiese a los pies del sanroqueño cuando fue relevado.

El último cuarto de hora fue una amplia demostración de la impotencia del Lorca y de hasta qué punto la Balona tiene capacidad de competir con cualquiera cuando de verdad sale al campo con la sala de máquinas a todo tren.

Al pitido final le siguió una escena de reconciliación en toda regla. Los futbolistas aplaudían la fidelidad de los que sí habían acudido al estadio y estos enterraban su enfado por la falta de tensión de hace una semana. Y es que como alguien dijo, forman parte de un binomio indivisible.

Jesús Godino H

Rafa Navarro HH

Rulo HH

Mario Gómez HH

Joe HH

Juampe H

(Maurí, 75') s.c.

Ismael Chico HHH

Alfonso H

Zamorano H

(Gato, 65') H

Sergio Molina HHH

Stoichkov HHH

(C, Selfa, 85') sc

Dorronsoro H

Pina H

Pomares H

Pepe Rojas l

Borja García l

Cristian Bustos H

Carlos Martínez sc

(B. Martínez, 14') HH

Abel Gómez H

Chumbi H

Poley l

(Urko Arroyo, 84') sc

Dani Ojeda l

(J. Moreno, 80') sc