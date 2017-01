La Balona fulmina a Javi Gallardo

La Real Balompédica prescindió ayer de los servicios del lateral zurdo Javier Gallardo. La entidad y el futbolista tienen aún que acordar las condiciones de su inminente divorcio, que pueden pasar por una cesión hasta final de temporada, pero desde ayer el defensor no está a disposición del entrenador, Julio Cobos, y en lo que queda de curso no volverá a enfundarse la elástica albinegra.

La Balona comunicó ayer a Javi Gallardo que su andadura en la centenaria entidad de La Línea, a la que ha pertenecido en siete temporadas diferentes, se acabó. Como desveló este periódico en su edición de ayer la decisión del zaguero de no acudir el pasado miércoles como testigo al juicio por la supuesta agresión del secretario técnico del Algeciras, Diego Pérez Yiyi, a su compañero Álex Trujillo ha llevado al club a tomar una decisión tajante, que queda a la espera de que tome forma administrativa.

La directiva consider, según hizo público a través de una nota de prensa, que el defensa, con su medida de no acudir al juzgado -algo que sí había hecho el pasado mes de agosto, pocos días después del supuesto incidente en la final del Trofeo Mancomunidad- ha incurrido en una "falta de sensibilidad y respeto" hacia la entidad por lo que le a primera hora de la tarde de ayer le comunició "que no cuenta con sus servicios para lo que resta de temporada", que es el tiempo que le restaba de contrato.

La entidad explica en su nota que en próximas horas "ambas partes buscarán una salida en modo de cesión u otras alternativas viables para resolver dicha relación laboral".

El club toma esta determinación avalado por el alud de críticas a la decisión de Javi Gallardo que desde el pasado miércoles se suceden tanto a través de las redes sociales como con quejas expresadas directamente a la propia junta directiva.