La Balona se empeña en descender

Ni entrenador nuevo... ni zapatos viejos. La Balona no encuentra enmienda para el desplome que protagoniza hace dos meses y medio, de manera que cada vez están más cerca las catacumbas de la clasificación, ésas tan temidas, las que mandan a Tercera o, en el mejor de los casos, al via crucis de la promoción. Tras la derrota de ayer ya están peligrosamente cerca. La Recia no apareció ayer ni por asomo en Jumilla, pese a que era uno de esos partidos en los que tan pomposamente se suele decir que se jugaba la vida. Que la suya aún no [aún], pero la de algunos de sus incondicionales va camino de llevársela por delante. La transformación que pretendió llevar a cano el nuevo técnico le estalló en las manos a De la Nieta y en uno de esos días en los que había que ganar o ganar... la Balompédica lanzó una vez a puerta. Como dijo aquel, no hay más preguntas señoría.

La Balompédica se asoma peligrosamente al abismo de la promoción. Y ahora mismo, más de cuatro firmarían que fuese el de la promoción. Mientras los rivales directos aprietan, ponen carácter y evidencian hambre, el conjunto albinegro es incapaz de demostrar personalidad, aplomo. Dijo De la Nieta incluso antes de su llegada que si a alguno de sus hombres le temblaban las piernas que se fuese a un andamio. Después de lo visto ayer no es pretencioso pensar que va a tener personal para construir una réplica de la Muralla China.

La centenaria Balona fue en Jumilla un manojo de nervios, una sucesión de imprecisiones, un conjunto en el que nadie parecía quererla. Un ¿equipo? presidido por el miedo, incapaz de hilvanar una jugada, de transmitir la más mínima sensación de que se le escapa un bien preciado.

Si no perdió por una diferencia mayor o el partido no quedó antes sentenciado en Jumilla fue, sencillamente, porque visto lo visto es un auténtico milagro que el equipo vinícola siga con vida a estas alturas.

Desde el primer minuto se palpaba que había un equipo, el de casa, que era consciente de que caminaba por el alambre y otro, que presuntamente era la Balona, que solo sentía el miedo que produce esa situación.

Y como a perro flaco todo se le vuelven pulgas, Juampe tuvo que ser relevado en el minuto tres, después de sufrir lo que tiene toda la pinta de ser una rotura en los abductores que supondría el adiós a la presente competición.

Por lo pronto la idea de resucitar a Mario Abenza fue una auténtica papeleta incluso para el chaval. El centrocampista está falto de ritmo de partidos y además se demostraba incómodo en un partido de fútbol directo, físico, en el que las más veces de las veces el balón volaba de un lado a otro como si no fuese imprescindible para el juego.

La diferencia de intensidad quedó reflejada en el minuto 18. Montoya se hizo un lío y regaló un córner cuando estaba absolutamente solo. Un reflejo de cómo estaba la Balona. A renglón seguido Gonzalo Almenara obsequió al rival con un penalti ingenuo a más no poder: sujetó al rival de la camiseta en las mismas narices del árbitro. El fútbol concedió al portero riojano la posibilidad de rehabilitarse. Detuvo la pena máxima lanzada por Fran Moreno y el remate posterior de éste a bocajarro y mantuvo vivo a los suyos.

En el 31' los linenses tuvieron el detalle de realizar una visita al área rival. José Ramón llegó a sortear al meta local y una vez ahí solo él sabe lo que quiso hacer. El caso es que resolvió lo que se antojaba una ocasión flagrante de gol con un centro... directamente donde estaba un adversario.

Antes del final Montoya tuvo que salir otra vez en auxilio de sus compañeros. Esta vez con un paradón a Txomin Barcina.

Tras el descanso empezó a dar la sensación de que el gol local era solo cuestión de tiempo. Primero una mano de Ismael Chico tras un golpe franco que el árbitro tuvo a bien interpretar como involuntaria. Después un mal control de Titi, al que le salió al paso Olmo en el momento justo... y llegó el 65. Titi centró, Chacopino no llegó de milagro, el balón llegó al área, Manolo tocó de tacón y el propio Tito, que había iniciado la jugada, remató a placer.

A partir de ahí empezó la angustia en grado extremo. Una gigantesca muestra de impotencia. De querer llegar de cualquier manera, porque el cerebro está bloqueado y solo da para sentir miedo. Dani Espinar y Wilson Cuero saltaron al césped, en lo que se antojó más una inversión a la ruleta rusa que una decisión de carácter técnico. La demostración es que solo hubo un lanzamiento a puerta en noventa minutos, un disparo de Sergio Rodríguez desde la frontal del área en el minuto 83' que se marchó fuera por muy poco.

Y después de una larga prolongación en la que no sucedió nada el silencio. Las caras largas y 180 minutos por delante para salvar la categoría como buenamente se pueda. Que Dios coja a los balonos confesados.