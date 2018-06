La Balona echa el lazo a Jordi Roger

Con intención de que el desembarco del nuevo técnico, con todo lo que ello conlleva, no eclipse la presentación de una campaña de captación de abonados que se anuncia ambiciosa, ésta ha sido aplazada del próximo sábado hasta el lunes.

En sus primeros años en el banquillo, el Cornellá escenificó un fútbol más directo, que prestaba mucha atención a no encajar goles, una filosofía que no abandonó, pero si suavizó, posiblemente como consecuencia de la naturaleza de sus jugadores, en la temporada que finalizó el pasado domingo.

El tiempo empieza a contar hacia atrás. Apenas quedan 48 horas para que la Balompédica dé a conocer al fin el nombre de su nuevo técnico de manera oficial. Europa Sur desveló hacia las 13:00 de ayer en su edición digital que el club está negociando con Jordi Roger, que hasta entonces no había aparecido en ninguna quiniela. Horas después -una vez se había oficializado en rueda de prensa el fin de su larga etapa en la UD Cornellá- medios catalanes daban por hecha su contratación en La Línea.

Salmerón, con altas pretensiones, el as en la manga del presidente

El pasado 1 de junio este periódico se hacía eco de que en diversos medios se aseguraba que José María Salmerón no continuaría como entrenador del Real Murcia y que uno de sus posibles destinos era la Real Balompédica. En aquella información ya se explicaba que por sus éxitos y su manera de juego Salmerón gusta en la Balona y de hecho el club ha mantenido contactos con sus representantes después de producirse su salida del conjunto grana. Hasta donde sabe Europa Sur, las pretensiones tanto económicas como deportivas de Salmerón han enfriado el interés de los albinegros, que han acentuado sus acercamientos con Jordi Roger, pero aún así se mantiene como un as en la manga. No hay que olvidar que Raffaele Pandalone y Jon Bolo habían llegado a un principio de acuerdo hace apenas dos semanas y que finalmente el exjuador de Athletic Club y Rayo se decantó por la Ponferradina.