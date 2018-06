La Balona contraprograma al Recreativo de Huelva

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, está decidido a que el lateral derecho Sergio Rodríguez no abandone el club. Para ello el empresario italiano no ha tardado en responder a los movimientos del Recreativo de Huelva, que como desveló este periódico la pasada semana, había mantenido contactos con el talaverano. El equipo de La Línea ha contrarrestado: ha ofrecido al zaguero una prolongación de su contrato cuya aceptación implicaría su renuncia de facto a la posibilidad de marcharse o en el peor de los casos que si su salida de produce sea a cambio de que el club se embolse una cantidad que no parece estar al alcance del Decano.

La Balona tiene asumido que el sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov tiene muchas, por no decir todas, las posibilidades de marcharse de la entidad en las próximas semanas. Tampoco entiende como algo descabellado que, si produce, la entidad analice una oferta por el meta riojano Javi Montoya, entre otras cosas porque renovó en diciembre con esa condición y con una suculenta cláusula de rescisión de contrato de por medio. Pero de ahí a ver que el trabajo de planificación que viene realizando desde mucho antes de que acabase la temporada salte por los aires va un trecho.

Por eso, con una clara intención de que sea entendido como un aviso a navegantes, el máximo responsable del club no ha tardado en replicar a las llamadas que los supuestos futuros propietarios del Recre realizaron a Sergio Rodríguez. Así lo reconoció a este medio el propio futbolista. Nada más saltar la noticia a la opinión pública el presidente concertó una entrevista con el jugador, que de momento disfruta de sus vacaciones en la ciudad y que además participó en el encuentro amistoso con carácter benéfico de hace ocho días en el estadio Municipal.

De acuerdo a lo que ha podido saber Europa Sur, en esa conversación Sergio Rodríguez explicó exactamente lo que ya había dicho en estas páginas: que tiene un año más de contrato, que su intención es apurarlo, que se encuentra muy a gusto en La Línea, que está muy ilusionado con el proyecto que se atisba para la temporada próxima y que había atendido a los representantes del Decano por una cuestión de cortesía.

Pero incluso así el presidente balono siente que han atacado los intereses de la entidad. No le gusta nada, pero nada, que un club (aunque en este caso igual el matiz que es quien lo hace aún no ha desembarcado en la entidad) se haya puesto en contacto con un jugador con contrato en vigor. Y dio un paso adelante. Ofreció al zaguero que en vez de una temporada más, su contrato se extienda hasta la finalización de la andadura 2019-20.

Como señala el tópico, las posturas están muy cercanas y no será de extrañar que en un plazo breve la entidad oficialice el acuerdo de ampliación de contrato con un jugador que, no hay que olvidarlo, fue el que más minutos estuvo sobre el terreno de juego durante la temporada que finalizó en la Nueva Condomina de Murcia.