La Balona consuma la renovación de Julio Cobos

El entrenador extremeño Julio Cobos seguirá una temporada más al frente de la Real Balompédica Linense. El mini-culebrón en el que se había convertido la negociación encaminada a la renovación del técnico acabó ayer en una reunión en la que estuvieron el propio interesado, el presidente, Alfredo Gallardo y el gerente, Mario Galán. Las dos partes pusieron mucho de su parte para acabar con los pequeños obstáculos que habían surgido en los últimos días y casi sobre la marcha comenzaron a trabajar en el proyecto de la próxima campaña.

Gallardo confirmó que, como desveló este periódico la pasada semana, el club ofrecerá la continuidad a los tres compañeros de Cobos en el cuerpo técnico: el segundo entrenador Juan Mari Sánchez, el preparador de porteros, Miguel Ángel Ordóñez Chichi y el preparador físico José Manuel Jiménez Mane. "No creo que tarde ni cinco minutos en llegar a un acuerdo con todos ellos", confesó el presidente, quien subrayó que Antonio Cortés, el responsable de la organización de la cantera, continuará realizando labores de scouting para las categorías inferiores.

Me adapté bien al club y a la ciudad, poder empezar desde el inicio es una alegría"El club confirma que Juan Mari, Chichi y Mane seguirán en el cuerpo técnico

Alfredo Gallardo hizo bueno el compromiso que contrajo a comienzos de la semana y del que se hizo eco este periódico el pasado martes. Desde ayer ya es oficial que Julio Cobos seguirá al frente de la Real Balompédica una temporada más. Las dos partes tenían un deseo manifiesto de que así sucediese y aunque durante el fin de semana las negociaciones se habían estancado, el paso al frente del mandatario ha resultado decisivo para que desde ayer se sepa quién estará a los mandos del proyecto albinegro de la campaña 2017-18.

Este periódico ya advirtió en su edición del pasado 22 de marzo, en un artículo titulado "Cobos, contamos contigo", que la Balompédica apostaría decisivamente por la renovación de su preparador en el momento en el que los albinegros lograran la permanencia de manera matemática, de lo que aún no han transcurrido doce días. Aunque el pacto no pudo quedar cerrado en la reunión que ambas partes mantuvieron la pasada semana, estaba escrito que acabarían por llegar a un punto de encuentro. De hecho, en el proyecto de plantilla de la próxima andadura que los linenses vienen esbozando desde hace semanas ya ha sido tenida en cuenta la opinión del preparador extremeño.

La reunión definitiva tuvo lugar en la tarde de ayer, al término de la primera sesión preparatoria de la semana de la plantilla. En poco más de una hora fueron limados todos esos flecos que siempre aparecen en este tipo de negociaciones y poco después de las 20:30 la edición digital de este periódico ya desvelaba el acuerdo, más tarde quedaba refrendado por la propia entidad.

Por su parte Julio Cobos, que casi mientras abandona el estadio aprovechaba para comunicar la decisión a su esposa, no ocultaba su satisfacción. "Me he adaptado muy bien al club y a la ciudad desde que llegué, entiendo que ellos también estaban contentos con el trabajo que venía realizando y como he dicho siempre entendía que era cuestión de tiempo que llegásemos a un acuerdo".

"La experiencia ha sido muy buena desde que llegué y poder empezar una temporada desde el comienzo, planificando como uno quiere supone una gran alegría", recalcó.

Cobos no quiere establecer objetivos, pero recalca que el primero "que exige y que es ambicioso" es él mismo.

"Lo que pasa es que yo no soy un loco y sé que hay que tener los pies en el suelo", deslizó. "Cuando uno comienza una temporada los deseos siempre son los mejores, pero también es verdad que hay que saber quiénes somos, dónde estamos, qué proyectos confeccionan el resto de los rivales del grupo y, siempre desde la máxima ambición, ver qué somos capaces de hacer".

Una vez se ha confirmado la permanencia del míster en el club, la directiva albinegra va a comenzar de inmediato a negociar con los cuatro jugadores del plantel que no tienen contrato en vigor, pero con los que no descarta contar para el próximo curso: Gato, Zamorano, Alfonso y Mario Gómez. Es muy probable que los dirigentes en algunos de esos casos ni siquiera esperen a que se dispute el encuentro del próximo domingo (18:00) en Marbella, el que pone fin a la temporada en el grupo IV de Segunda B.