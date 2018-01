La Balona busca un central ante la posible salida de Dennis

La Real Balompédica Linense está peinando el mercado en busca de un central después de haber tenido conocimiento durante el parón navideño de que el defensa Dennis Nieblas tiene intención de abandonar el equipo albinegro en busca de minutos, como ya hizo el guardameta Jesús Godino al comienzo de las vacaciones. El zaguero catalán, preguntado ayer por este

asunto, desmintió esta información, pero este periódico está en condiciones de asegurar que cuerpo técnico y directiva ya tienen conocimiento de cuáles son sus pretensiones y que le buscan un relevo.

El segundo cambio en la plantilla de la Real Balompédica en este mercado de invierno -como ya sucedió con el primero- va a llegar, casi con toda seguridad, por la necesidad de abrirle la puerta a uno de los inquilinos del vestuario que no quiere seguir en él. En su día Jesús Godino abandonó el club para dar entrada a Alberto Martínez y ahora es Dennis Nieblas el que entiende que debe seguir sus pasos.

El caso es que Dennis, que ayer ni siquiera entró en la convocatoria, participó en diez partidos durante la primera vuelta, todos ellos como titular, lo que induce a pensar más en que dispone de una oferta que deportiva o económicamente le resulta apetecible que en una búsqueda desesperada de minutos.

En espera de que se resuelva esta situación la Balompédica, que aún dispone de una ficha libre sub-23, tiene como otro objetivo prioritario un mediocampista de corte ofensivo y con calidad, aunque tanto cuerpo técnico como directiva son conscientes de las limitaciones económicas y pudiese darse el caso de que apuntalasen el plantel con un futbolista más polivalente.

El entrenador, Julio Cobos, fue cuestionado ayer por los refuerzos en su comparecencia en rueda de prensa al término del encuentro con el Badajoz y dijo que con el regreso de Sergio Molina "ya tendría un buen fichaje".

"Hemos tenido que hacer algún cambio porque un jugador se marchó, como fue el caso de Godino, y tenemos una ficha libre y si llega alguien, bienvenido sea, pero yo no he pedido nada, porque el que yo quiero, que es Messi, no lo van a traer", dijo en tono irónico.

"Luego si cae una perita en dulce se tienen que dar un montón de cosas, que se adapte a nuestro presupuesto, que alguien pueda salir, pues bienvenido sea y si no con lo que hay tiramos para adelante", recalcó.