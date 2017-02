La Balona se cala (1-0)

La Balona vio cortada en Murcia su racha de cinco partidos sin conocer la derrota después de ofrecer un encuentro muy serio en el apartado defensivo, pero en el que fue incapaz de rentabilizar una superioridad numérica que comenzó en el minuto 64. Los albinegros, cortos, muy cortos en el apartado creativo, pudieron firmar el empate en el 95', pero un linier con una vista envidiable captó un fuera de juego milimétrico, pero real, de Álex Rubio. El árbitro invalidó el tanto del ariete albinegro y dejó a los de La Línea con su derrota y con una renta de sólo tres puntos sobre la plaza de promoción.

Una revés previsible en La Nueva Condomina ante el Real Murcia deja un regusto amargo. Primero porque el rival jugó media hora con un hombre menos y los albinegros no supieron leer el partido. Y segundo porque volvió a quedar la sensación de que esta Balona post-navideña ha mejorado mucho en el apartado defensivo (no es que lo digan los números, es que se palpa) pero que tener el balón es casi un castigo para algunos de sus jugadores. Tanto que la valía del meta del conjunto pimentonero, el casi debutante Simón Ballester, no fue puesta a prueba.

En los primeros compases el árbitro persiguió con faltas a los de La Línea. Una de ellas ya estuvo a punto de costarle un serio disgusto a Óscar Santiago. En el 16' Stoichkov, que se fue diluyendo, replicó con un primer intento, pero nada serio.

Llegó el 24'. Una infracción inexistente de Ismael Chico dio lugar al saque de una falta por parte, cómo no, de David Sánchez. Primero Bauti y más tarde Alfonso se distrajeron de sus labores y Víctor Curto no perdonó la oportunidad de hacer el tanto que acabaría por decidir el vencedor.

Con ventaja el Murcia empezó a hacer su partido. A no dejar resquicios y a esperar para sorprender a una Balona a la que le costaba Dios y ayuda dar un paso adelante. El juego se iba enturbiando sin nada relevante de por medio, hasta que en el 41' fue otra vez Stoichkov el que, esta vez sí, se fabricó una oportunidad, pero su disparo bienintencionado se fue una cuarta más allá de la escuadra.

El primer cuarto de hora de la segunda mitad casi estuvo de más. Y al filo del quince empezaron a pasar cosas relevantes. Gato entró en el césped por Alfonso y la Balona cambió su dibujo inicial de 1-4-1-4-1 por uno más ofensivo, con dos hombres arriba y con Juampe por dentro.

En el 62' otra falta de David Sánchez estuvo a punto de sorprender a Óscar Santiago, que más que despejar, acarició la pelota. Y en el 64', después de ese córner, Golobart -que ya demostró sus maneras de matón [deportivo] en la primera vuelta en el San Rafael- resolvió sus cuitas con Stoichkov escupiéndole. El árbitro lo sorprendió y lo mandó a la calle.

Lo que parecía ser una noticia excelente casi acabó convirtiéndose en un handicap. A pesar de la entrada de Zamorano y de que con la salida al campo de Francis Ferrón la Balona defendía con tres, los linenses no fueron capaces de acorralar al rival. No leyeron el partido, se empeñaron en intentarlo por el centro en vez de ampliar el campo utilizando los costados y eso que Gato cada vez que tocaba el balón daba sensación de peligro.

Hasta el 85' hubo que esperar para mesarse los cabellos. Precisamente en una acción de Gato que mandó el esférico al corazón del área pequeña. Francis Ferrón llegó forzado, remató mal y el esférico se fue de largo.

El equipo de casa, que llevaba rato haciéndolo, intensificó sus maniobras para ganar tiempo. Que si un encontronazo del portero. Que si se me suben los gemelos. Que si un cambio en el que el relevado se ha ido al otro lado del campo... Oficio a raudales para parar el partido.

Y justo cuando parecía que todo había acabado, llegó Juampe mandó un balón interior y Álex Rubio lo convirtió en tanto. La alegría duró un segundo. El tiempo que precisó el árbitro para percatarse de que su auxiliar había advertido fuera de juego. Una posición que existía, según demostró la televisión. Un coraje muy grande, porque no queda ni el derecho al pataleo.

Esta vez sí fue cierto que se juega mejor con diez que con once. O al menos mejor para lo que quería el Murcia. A la Balona le faltó calidad y al equipo de casa le sobró oficio. Está claro que aún queda mucho camino por recorrer.

Simón Ballester sc

Juanjo H

Pumar H

Golobart l

Josema H

David Sánchez H

Rayco H

(Saura, 77') sc

Diego Benito HH

(Roberto, 86') sc

Sergi Guardiola l

(Armando, 66') sc

Víctor Curto H

Elady l

Óscar Santiago sc

Bauti H

Olmo H

(F. Ferrón, 74') s.c.

Mario Gómez HH

Luis Madrigal H

Carlos Selfa H

Juampe l

Ismael Chico H

Alfonso l

(Gato, 59') HH

Stoichkov H

(Zamorano, 69') sc

Álex Rubio H