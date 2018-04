"La Balona no tiene por qué angustiarse, logrará su objetivo"

Rafa Morales, entrenador del Granada B, califica de "inexplicable" la racha en la que está envuelto su rival de mañana, la Real Balompédica, que suma ocho jornadas sin vencer y cinco sin hacer un solo gol. Morales recalca que "los equipos con necesidades" se vuelven "muy peligrosos", pero desliza: "Lo que pasa es que yo creo que la Balona no debería tener esa angustia, no tiene por qué, más pronto que tarde va a llegar a su objetivo".

"Yo le veo potencial para no tener que pasar apuros", sostiene el joven preparador granadino. "Por ejemplo en Marbella la Balona jugó un partido muy serio y mereció algo más nada menos que ante el líder, pero el fútbol tiene estas cosas y se le fue el punto en una contra".

"Al final cuando analizamos estas situaciones todos nos referimos a las rachas y seguramente esta dinámica en la que está metida se deba más al estado mental que a otros aspectos como el juego o la condición física", defiende el míster.

"He visto los últimos partidos de la Balona, conozco a Gato y a Wilson Cuero, que fue jugador mío, y creo que tiene una plantilla que rentabiliza su juego vertical y su capacidad para decidir por fuera, con gente como Juampe, Stoichkov...", analiza.

"Nosotros si queremos ganar tenemos que salir muy mentalizados, tratar que el rival no corra demasiado porque me parece que arriba con poco que haga te puede hacer mucho daño y por eso digo que no me explico muy bien lo de las últimas jornadas", insiste Rafa Morales.

El técnico asume que su equipo ha pasado a ser el único del grupo IV que, según el argot futbolístico, ya no se juega nada en lo que queda de competición. "Aún no estamos salvados matemáticamente pero es cierto que tenemos un colchón de puntos que nos permite hablar de salvación virtual", defiende. "De todas formas, nosotros queremos que no se quede solo ahí y nos hemos trazado acabar quintos, que es algo que nunca ha logrado el filial".

El míster subraya que la presencia masiva de jugadores de su plantilla en los entrenamientos del primer equipo "dificulta la preparación" del partido con la Balona. "No es que dejen de entrenarse, ni mucho menos, pero es verdad que se pierden algo del aspecto táctico, que tratamos de solucionar a última hora", acaba.