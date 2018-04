Tú a la Balona y yo, al San Fernando

Real Balompédica y San Fernando disputan el próximo domingo (18:30) un encuentro importantísimo para sus respectivas aspiraciones de permanencia. Un duelo que, salvo sorpresa, propiciará un hecho insólito, el primer enfrentamiento entre los hermanos Juanmi y José María Carrión, dos chiclaneros que esta semana, afirman, apenas han cambiado palabras en las comparecencias que ambos han compartido en alguna emisora de radio.

El balono Juanmi Carrión ha dado el salto a la titularidad justo después de enfermar Luis Madrigal. El domingo, en Marbella, cuajó su mejor encuentro desde que llegó a La Línea para enfundarse la camisola de la Balona en calidad de cedido por el Nástic de Tarragona, que lo rescató de la cantera del Sevilla.

Esta semana no tengo hermano; hasta que acabe el partido no hablaré con él"La familia está dividida, pero quiere lo mejor para los dos, que hagamos un partido bonito

En la primera vuelta no jugó en Bahía Sur, así que espera este compromiso con una especial ilusión. Después de todo, se va a enfrentar, por primera vez en su trayectoria futbolística, a su hermano mayor, con el que la diferencia de edad (cuatro años) le privó también de ser compañero.

Con su eterna sonrisa en la cara Juanmi asegura que solo ha hablado con su hermano a petición de los informadores. "Yo por mí no le hubiese hablado en toda la semana", recalca. "No tengo hermano hasta después de que acabe el partido. Casi todos los días hablo con él, pero esta semana, cuanto más lejos estemos, mejor".

"Yo me juego mucho e imagino que él también y a la vista de nuestras demarcaciones lo más fácil es que coincidamos sobre el terreno de juego y en ese momento pues trataré de sujetarle, como si fuese cualquier otro jugador", explica el lateral balono. "Espero no tener que darle ningún palo".

"Es que él es muy listo y como me ponga a hablar con él y eso me hará el lío y me despistará", asegura el futbolista, que casi prefiere no pronunciarse sobre a quién apoyará su madre, que está comprometida para ver el encuentro en directo. "Ella dice que no, pero yo creo que va a ir más con los de la Isla, porque a él lo ve todos los días y a mí solo de vez en cuando".

Por su parte, José María Carrión (Carri) es un exfutbolista del Conil, el Cádiz y el Atlético Sanluqueño, que ya ha ayudado con siete goles al San Fernando en la presente andadura.

Como buen hermano mayor, se deshace en elogios para Juanmi Carrión, del que destaca que ha sido capaz de buscarse un hueco en la Balona con solo 20 años y del que vaticina que tendrá una brillante proyección. "Es el mejor de los dos", comenta con rotundidad.

Carri defiende que la familia está de su parte, pero desliza: "Hay algunos primos que van con la Balona, otros con el San Fernando… pero vamos todos lo que quieren es lo mejor para los dos, que hagamos un partido bonito y que al final los dos equipos logren su objetivo".

"Estamos en una muy buena dinámica, somos un equipo muy constante, muy serio en el trabajo y eso se está reflejando en los partidos fuera de casa", dice el interior zurdo.